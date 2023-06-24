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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

‏مصرع سائق في انقلاب سيارة نقل تقيل بالبحيرة

مصرع عامل في حادث
مصرع عامل في حادث بالبحيرة

لقى قبل قليل سائق مصرعه إثر تعرضه لحادث انقلاب سيارة نقل تقيل على الطريق الإقليمي بالكيلو  40 اتجاه العالمين، بنطاق مركز وادي النطرون، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى جراحات اليوم الواحد في وادي النطرون وحرر محضر بالواقعة.

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مصرع عامل في حادث بالبحيرة 

ورد إخطاراً إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة نقل مما أدى إلى وفاة سائق وحفظت الجثة تحت تصرف النيابة العامة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى جراحات اليوم الواحد في وادي وحرر المحضر اللازم.

تحديد هوية المتوفي 

وأسفر الحادث عن مصرع سائق يدعى " جمال سعيد حجازي، 50 سنة، مقيم بسيون محافظة الغربية وتم نقل الجثمان الي ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى جراحات اليوم الواحد بوادي النطرون وجاري المتابعة مع المستشفى، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.

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