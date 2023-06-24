مصرع ربة منزل غرقاً داخل ترعة بالبحيرة

لقيت ربة منزل مصرعها غرقاً داخل ترعة قرية المثلت في شمال التحرير بنطاق مركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أبو المطامير العام وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

غرق ربة منزل في البحيرة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطاراً من مأمور مركز شرطة أبو المطامير يفيد مصرع ربة منزل غرقاً داخل ترعة ماريو بليس بقرية المثلث في شمال التحرير بنطاق دائرة شرطة المركز، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى وحرر المحضر اللازم.

تحديد هوية المتوفية

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وجرى الدفع بعدد من قوات الإنقاذ النهري وانُتشلت الجثة وتبين أنها لربة منزل تدعى " إلهام العشري حسن العشري 34 سنة، مقيمة قريه المثلث شمال التحرير.

ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أبو المطامير العام تحت تصرف النيابة العامة التى تولت التحقيق في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.