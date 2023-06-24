بينوكيو عرض مسرحي كامل العدد على مسرح قصر ثقافة الطفل بدمنهور

أكدت الدكتوره نهال بلبع نائب محافظ البحيرة أن قصر ثقافة دمنهور يعد منارة الثقافة والفن فى المحافظة، ويؤدى دور بارز في رفع مستوى الوعي والتنوير والترفيه لمواطني المحافظة ، من خلال تنظيم سلسلة من الفعاليات والأنشطة الثقافية المتنوعة التى تقدم بالمجان لتحقيق العدالة الثقافية بين المواطنين.

وأشار محمد البسيوني مدير فرع ثقافة البحيره إلى استمرار العرض المسرحى "بينوكيو" لليوم الثاني على التوالى على قصر ثقافة الطفل بدمنهور من إخراج محمد ابو علو وذلك وسط إقبال كبير من الجمهور.



ويستمر العرض حتى يوم الاثنين الموافق 26 يونيو وذلك فى تمام الساعه 9 ونصف مساءا والدخول بالمجان من سن 10 سنوات و الحجز باسبقية الحضور.