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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

البحيرة تعتمد تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام بحد أدنى 238 درجة

نائب محافظ البحيرة
نائب محافظ البحيرة

اعتمدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، تنسيق القبول للصف الأول الثانوي بالتعليم العام بالمحافظة للعام الدراسي القادم  ٢٠٢٣ /٢٠٢٤، بحد أدنى ٢٣٨ درجة لكافة مدارس الثانوي العام بالمحافظة.

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كما اعتمدت نائب محافظ البحيرة، تنسيق القبول للصف الأول بالتعليم الفنى بالمحافظة للعام الدراسي القادم  ٢٠٢٣ /٢٠٢٤، بحد أدنى ٢٣٠ درجة للثانوى الفندقى و ١٩٠ درجة الصناعى و ١٧٠ درجة الثانوى التجارى و ١٥٠ للزراعى.

وأكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم على توافر مكان لجميع الطلاب بالمدارس الثانوية بالمحافظة ( العامة والفنية )

وأضاف إلى أن عدد الأماكن بمدارس التعليم الثانوي للعام الدراسـي حالياً تبلغ ٦٠٠ فصل في كثافة ٥٠ طالب بإجمالي ٣٠ الف طالب وطالبة وبذلك تكون درجة القبول للمرحلة الأولى للصف الأول الثانوي هى ٢٣٨ درجة وذلك حرصاً على مصلحة الطلاب وحسب المجاميع التكرارية للشهادة الإعدادية العامة ٢٠٢٣/٢٠٢٢


كما يبلغ الحد الادنى للقبول بالصف الاول الثانوى الفنى ١٥٠ درجة بواقع ( ٢٣٠ درجة للثانوى الفندقى و ١٩٠ درجة للثانوى الصناعى و ١٧٠ درجة الثانوى التجارى و ١٥٠ للزراعى) 
كما أنه من المقرر فتح قبول التقديم الإلكترونى على رابط الوزارة خلال الفترة القادمة وسيتم نشر الرابط فى حينه.

وفى اطار حرص القيادة السياسية وجهود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بدعم وتطوير التعليم الفنى باعتباره قاطرة التنمية واعداد الكوادر البشرية لسوق العمل من خلال تقديم أعلى وأفضل خدمة تعليمية وتدريبية وتأهيلية بجميع المدارس الفنية بالإضافة الى التقديم بمدراس أخرى بديلة عن الثانوية العامة، للطلاب الخريجين من المرحلة الإعدادية بمختلف المحافظات ومنها ( مدرسة مياة الشرب والصرف الصحي والتى يتم تعيين خريجها بالشركة ، وتعمل على تأهيل الطلاب للنهوض بقطاع المياه والصرف الصحي في مصر -  مدرسة توشيبا العربي - مدرسة السويدي الثانوي - مدرسة we للاتصالات - مدرسة الضبعة النووية - مدرسة الطاقة الشمسية - مدرسة غبور للسيارات - مدرسة المجمع التكنولوجي المتكامل الثانوي - مدرسة السكك الحديد والطرق - مدرسة البترول - مدرسة التمريض العام - مدرسة الثانوي البحرى - مدرسة أي تك للتكنولوجيا التطبيقية - مدرسة البتروكيماويات - مدرسة الغزل والنسيج)

البحيرة الصف الاول الثانوي العام تنسيق القبول للصف الأول الثانوي نائب محافظ البحيرة وكيل وزارة التربية والتعليم الحد الأدنى للقبول

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