تعليم البحيرة: استمرار التقديم الإلكتروني للصف الأول الابتدائي حتى 30 يونيو

أكدت مديرية التربية والتعليم بالبحيرة أن التقديم للصف الأول إلكترونيًا عبر "بوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم" من خلال الرابط التالي: https://emis.gov.eg/ ، وذلك خلال المدة من ١ / ٦ / ٢٠٢٣ حتى ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٣ ، ويتم التسجيل باستخدام الرقم القومى للمتقدم.

وأهابت المديرية بأولياء الأمور ممن يرغبون بالتقديم لأبنائهم بالصف الأول الإبتدائي بسرعة التقديم الإلكترونى وفقا للضوابط والمعايير التى تم الإعلان عنها سلفا وهى :-

قواعد وإجراءات الالتحاق بالصف الأول الإبتدائي للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤.

- يكون التقديم للصف الأول إلكترونيا عبر "بوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم" من خلال الرابط التالي: https://emis.gov.eg/ ، وذلك خلال المدة من ١ / ٦ / ٢٠٢٣ حتى ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٣ ، ويتم التسجيل باستخدام الرقم القومى للمتقدم ، وفى حالة تعسر ولى الأمر فى التسجيل الإلكتروني يتم التوجه إلى المدرسة التي يرغب التقدم لها معه (صورة شهادة الميلاد المميكنة للتلميذ المتقدم والشهادة الأصلية للإطلاع عليها + صورة بطاقة الرقم القومي لولى الأمر) وذلك حتي يتسنى لمسئول وحدة المعلومات بالمدرسة إتمام عملية التسجيل، وفى حالة الولاية التعليمية يتم الإطلاع على الحكم القضائي.

- يمكن لولى الأمر متابعة نتيجة القبول المبدئى من خلال نفس موقع التقدم الإلكتروني وعقب الإعلان يمكن لولى الأمر التوجه إلى المدرسة لتسليم الملف الورقى الخاص بالطالب المقبول ومتابعة نوقف تسليم الملف للمدرسة (القبول النهائي) وذلك بعد انتهاء المدرسة من فحص الملف الورقى والتأكد من استيفاءه.

- تقدم طلبات الالتحاق اعتبارا من ١ / ٧ / ٢٠٢٣ وحتى ٣١ / ٧ / ٢٠٢٣ وتستكمل بياناتها ويوقع عليها ولى الأمر مع وجود الطفل أثناء التقديم وملء البيانات، لضمان صحة هذه البيانات.

- يشترط ألا يقل سن التلميذ فى ١ / ١٠ / ٢٠٢٣ عن ٦ سنوات ولا يزيد عن تسع سنوات.

- تعطى الأولوية للمتقدمين من مرحلة رياض الأطفال بالمدرسة.

- الجمع بين الإخوة بالمدرسة لتحقيق الإستقرار الأسري "على ألا يكون الأخ محولا إلى المدرسة فى ذات العام الدراسي".

ويشترط أن يتضمن ملف التقديم للصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية ٢٠٢٣ -٢٠٢٤، ما يلي:-

1️⃣ شهادة ميلاد مميكنة للطالب حديثة و٢ صورة منها.

2️⃣ صورة من بطاقة الرقم القومي للأب والأم بشرط أن تكون سارية، وفي حالة وفاة الأب تقديم صورة من شهادة الوفاة.

3️⃣ عدد ٨ صور حديثة للطالب مقاس ٤×٦.

4️⃣ وصل كهرباء أو مياه حديث ويجب أن يكون بإسم الأب أو الجد للأب أو تقديم صورة من عقد إيجار موثق بتاريخ عام سابق والأصل للاطلاع عليه.

5️⃣ تقديم البطاقة الصحية للطالب، وإرفاقها بملف التقديم مع إحضار الطوابع الصحية على دفتر التأمين الصحي.