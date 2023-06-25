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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلال حملات تفتيشية| تحرير 35 محضرًا تموينيًا بمركزي كوم حمادة وبدر بالبحيرة

تموين البحيرة
تموين البحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على ضرورة إحكام الرقابة على كافة المخابز البلدية بنطاق المحافظة والأسواق  والمصانع غير المرخصة لمكافحة الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر ورديئة الصنع، ومنتهية الصلاحية، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

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  وقامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدى الخضر ، وتحت اشراف سمير البلكيمى مدير الرقابة التموينية بحملات تفتيشية مكثفة على المخابز أسفرت عن  ضبط مخبز قام بإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 25 جرام للرغيف الواحد وجارى تطبيق لائحة الجزاءات علية وغلقة لمدة شهر مع توفير حصة الخبز للمواطنين ومخبز تصرف فى 4 شكائر دقيق بلدى مدعم عن طريق البيع بالسوق السوداء لتحقيق ربح غير مشروع و 5 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن حتى 19 جرام للرغيف الواحد و 4 مخابز لإنتاجهم خبز غير مطابق للمواصفات و مخبزين توقفا عن الإنتاج بدون إذن مسبق أو وجود عذر قهرى.

كما تم تحرير 10 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل ووزن وسعر الرغيف وعدم نظافة أدوات العجين بالمخبز وعدم وجود سجل زيارات وقت المرور.

كما تمكنت الحملة بكوم حمادة من ضبط 560 علبة سجائر مجهولة المصدر وغير مصحوبة بالمستندات الدالة على مصدرها و 5 تجار تموينين قاموا بغلق محلاتهم وتوقفوا عن صرف السلع التموينية للمواطنين فى أوقات العمل الرسمية و 5 محلات بقاله لبيعهم السجائر بأزيد من السعر الرسمى و 2 سوبر ماركت لعدم الإعلان عن أسعار المنتجات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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