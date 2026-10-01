ذوبان الأنهار الجليدية يهدد رياضة التزلج في سويسرا بعد فقدانها 5% من جليدها

أظهرت بيانات شبكة مراقبة الأنهار الجليدية السويسرية أن الأنهار الجليدية في البلاد فقدت أكثر من 5% من حجم جليدها خلال العام الماضي، بعد شتاء شهد تساقطًا محدودًا للثلوج وصيفًا سجل درجات حرارة قياسية، ما أدى إلى تسارع ذوبان الجليد .

وأشار التقرير إلى أن الأنهار الجليدية السويسرية فقدت نحو خمس حجم جليدها خلال السنوات الخمس الماضية، في مؤشر على تسارع ظاهرة الذوبان وتحول سنوات الفقدان الشديد للجليد إلى أمر متكرر، ويحذر العلماء من تداعيات ذلك على إمدادات المياه مستقبلًا وعلى بقاء الحقول الجليدية في أوروبا على المدى الطويل.

وشهد نهر أليتش الجليدي، الأكبر في سويسرا، أكبر عملية ذوبان في تاريخه هذا العام، بينما فقد نهر تسانفلورون الجليدي أكثر من أربعة أمتار من متوسط سماكته، وقدر العلماء أن الأنهار الجليدية السويسرية فقدت نحو 2.2 تريليون لتر من المياه بين يوليو وسبتمبر وحدهما، أي أكثر من أربعة أضعاف استهلاك الأسر السويسرية من مياه الشرب سنويًا.

ورغم أن ذوبان الجليد يساعد مؤقتًا في تخفيف نقص المياه خلال الصيف، فإن هذا الدور يتراجع مع تقلص الأنهار الجليدية.

وقال مدير شبكة مراقبة الأنهار الجليدية السويسرية، ماتياس هوس، إن تكرار سنوات الذوبان الشديد أصبح "مقلقًا للغاية" /على حسب تعبيره/، مشيرًا إلى أن المشهد الحالي للجبال الخالية من الثلوج والصخور المكشوفة أصبح مؤلمًا رغم أن سرعة الذوبان لم تعد مفاجئة للعلماء.