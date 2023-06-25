البحيرة: توزيع 7000 قطعة ملابس في مراكز شباب رشيد وكفر الدوار وبدر

نفذت مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة برئاسة إبراهيم خضر من خلال الادارة العامة للبرامج الثقافية والتطوعية مبادره يوم الخير تحت شعار " لبسك لغيرك عيد"، داخل مراكز الشباب بمحافظة البحيرة، والتي اطلقتها وزارة الشباب والرياضة "الإدارة المركزية لتنمية الشباب" ، ادارة الفتاة والمرأة بمشاركة أندية التطوع والجوالة بالمحافظة.

يأتي ذلك بمناسبة استقبال عيد الأضحى المبارك وفي إطار الجهود التى تقوم بها محافظة البحيرة للتخفيف عن كاهل الأسر الأكثر إحتياجاً وتوفير الإحتياجات الأساسية لمواجهة أعباء الحياة وتحقيق مبدأ التكافل الإجتماعي من خلال الدور الذي تلعبه مراكز الشباب لخدمة جميع فئات المجتمع.

وأشار وكيل وزارة الشباب والرياضة أنه تم تجهيز وتجميع الملابس لانديه الفتاه والتطوع ضمن مبادرة الخير وتم توزيعها بمراكز شباب رشيد وكفر الدوار و بدر بعدد 7000 قطعه ملابس، حيث تهدف المبادرة إلى إدخال البهجه على الأطفال ومشاركتهم فرحتهم بملابس العيد.