إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب بالبحيرة

أصيب قبل قليل 3 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث انقلاب دراجة نارية أمام قريه منيسي طريق «دمنهور - دسوق»، بمحافظة البحيرة، ونقل المصابون إلى مستشفى دمنهور التعليمي لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة.

انقلاب دراجة نارية في البحيرة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطاراً من مأمور مركز شرطة دمنهور يفيد استقبال المستشفى 3 أشخاص مصابين بجروح إثر وقوع حادث انقلاب دراجة نارية أمام قرية منيسي بنطاق دائرة شرطة المركز وجاري عمل الفحوصات الطبية اللازمة.

تحديد أسماء مصابي الحادث

وبالانتقال إلى مكان الحادث تبين إصابة كل من" أحمد علي عبد الغني، 45 سنة، مصاب بكسر بالساق اليسري، زياد احمد عبد الغني، 17 سنة، مازن احمد عبد الغني، 16سنة، جميعهم مقيمون بمركز الرحمانية بمحافظة البحيرة.

نقل المصابون إلى مستشفى دمنهور التعليمي لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث