جمعية الأورمان تسلم 100 قرض لأصحاب المشاريع الصغيرة في البحيرة

نظمت جمعية الأورمان برئاسة أحمد عبد المحسن ، مدير فرع الجمعية، بالتعاون مؤسسة حياة كريمة، احتفالية تسليم المشروعات التنموية الصغيرة والأكشاك لأرباب المشروعات، ضمن مبادرة "التمكين الاقتصادي"، بكوم حمادة، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار عمل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي .

أوضح مدير جمعية الأورمان أن الإحتفالية تستهدف نقل الفئات الأكثر احتياجًا من دائرة الإحتياج إلي دائرة الإنتاج والاكتفاء، بما يوفر لهم حياة كريمة تليق بهم، لإحداث إثر تنموي مستدام عن طريق دمجهم في سوق العمل، بما يضمن لهم عوائد تنقلهم الي مرحلة التمكين، مشيرًا إلي أن الإحتفالية تضمنت تسليم 100 مشروع قرض حسن لأرباب المشاريع الصغيرة، مثل اصحاب ورش النجارة وورش الستائر والمنظفات وورش الملابس وغيره من المشاريع، وتسليم مبلغ 15 ألف جنيه لتنمية المشروع.

وأضاف، أنه تم تسليم 15 كشك بقالة موصل بالكهرباء، يحتوي علي ديب فريزر وبضاعة بمبلغ 10 الاف جنيه، وذلك للوقوف جنبًا إلي جنب للمواطن والقضاء علي البطالة، وتم توزيع 1000 كيلو جرام لحوم علي اصحاب الجمعيات، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك لتحقيق أقصي إستفادة للأسر الأولي بالرعاية.

من جانبها، أشادت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بجهود الجمعية والتي تساهم بشكل فعال فى رفع المعاناة عن كاهل تلك الأسر، مؤكدة على توفير الدعم اللازم وتكاتف كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومؤسسات المجتمع المدني من أجل تحسين مستوى معيشة تلك الأسر.