حسن الخاتمة.. وفاة مسنة ومهندس بالبحيرة خلال أداء مناسك الحج

سيطرت حالة من الحزن على أهالي قريتي كفر زيادة والطود التابعين لمركز كوم حمادة جنوب محافظة البحيرة، عقب نبأ وفاة الحاجة أميمة عبد السلام علام، التي توفاها الله على جبل عرفات في أثناء مناسك الحج مع زوجها، وأيضا وفاة المهندس علاء الديب ابن قرية الطود بمركز كوم حمادة الذي توفاه الله على جبل عرفات خلال أداء مناسك الحج.

وسيطرت حالة من الحزن على أهالي قرية الطود بمركز كوم حمادة، حزنا على وفاة المهندس علاء ثابت الديب، الذي توفاه الله وهو يؤدي مناسك فريضة الحج، وتم أداء صلاة الجنازة عليه بالحرم المكي ودفن بمكة المكرمة.

وسيطرت حالة من الحزن الشديد على أسرة الحاجة أميمة وأهالي قريتها كفر زيادة؛ التي توفيت في أثناء أداء فريضة الحج، نظرا لكونها سيدة مكافحة وتتمتع بسيرة طيبة حسنة وتشارك في كافة أعمال الخير، وبين حالة من الفرح بسبب حسن الخاتمة وموتها على جبل عرفات في أثناء أداء مناسك فريضة الحج.

وقال زوجها يوسف عبد الخالق خليل، والذي كان يؤدي مناسك الحج معها، بأن زوجته الراحلة أصيبت بحالة إغماء على جبل عرفات نظرًا لارتفاع درجات الحرارة، وتم نقلها إلى المستشفى عبر سيارة الإسعاف، وتوفاها الله بعد مرور نحو نصف ساعة.

وأشار إلى أن زوجته كانت تمتع بصحة جيدة، ولم تعاني من أي أمراض تذكر وكانت تشارك دائما في أعمال الخير، ولم يكن بينها وبين أحد عداوة، لافتا إلى أنها كانت تتمنى أن تؤدي فريضة الحج، وتتمنى حسن الخاتمة إلى أن استجاب الله عز وجل لها وتوفاها على جبل عرفات أثناء مناسك الحج.

واختتم الزوج بأن زوجته تم دفنها بمكة المكرمة بعد أداء صلاة الجنازة عليها فجر ثاني أيام عيد الأضحى المبارك بالحرم المكي، واليوم أقيم السرادق بمسقط رأسها بقرية كفر زيادة بمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة.