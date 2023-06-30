عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حسن الخاتمة.. وفاة مسنة ومهندس بالبحيرة خلال أداء مناسك الحج

صدى البلد

 سيطرت حالة من الحزن على أهالي قريتي كفر زيادة والطود التابعين لمركز كوم حمادة جنوب محافظة البحيرة، عقب نبأ وفاة الحاجة أميمة عبد السلام علام، التي توفاها الله على جبل عرفات في أثناء مناسك الحج مع زوجها، وأيضا وفاة المهندس علاء الديب ابن قرية الطود بمركز كوم حمادة الذي توفاه الله على جبل عرفات خلال أداء مناسك الحج.

وسيطرت حالة من الحزن على أهالي قرية الطود بمركز كوم حمادة، حزنا على وفاة المهندس علاء ثابت الديب، الذي توفاه الله وهو يؤدي مناسك فريضة الحج، وتم أداء صلاة الجنازة عليه بالحرم المكي ودفن بمكة المكرمة.

البحيرة.. ضبط 5 مخابز بلدية لتصرفهم في 70 شيكارة دقيق بلدى مدعم

وسيطرت حالة من الحزن الشديد على أسرة الحاجة أميمة وأهالي قريتها كفر زيادة؛ التي توفيت في أثناء أداء فريضة الحج، نظرا لكونها سيدة مكافحة وتتمتع بسيرة طيبة حسنة وتشارك في كافة أعمال الخير، وبين حالة من الفرح بسبب حسن الخاتمة وموتها على جبل عرفات في أثناء أداء مناسك فريضة الحج.

وقال زوجها يوسف عبد الخالق خليل، والذي كان يؤدي مناسك الحج معها، بأن زوجته الراحلة أصيبت بحالة إغماء على جبل عرفات نظرًا لارتفاع درجات الحرارة، وتم نقلها إلى المستشفى عبر سيارة الإسعاف، وتوفاها الله بعد مرور نحو نصف ساعة.

وأشار إلى أن زوجته كانت تمتع بصحة جيدة، ولم تعاني من أي أمراض تذكر وكانت تشارك دائما في أعمال الخير، ولم يكن بينها وبين أحد عداوة، لافتا إلى أنها كانت تتمنى أن تؤدي فريضة الحج، وتتمنى حسن الخاتمة إلى أن استجاب الله عز وجل لها وتوفاها على جبل عرفات أثناء مناسك الحج.
واختتم الزوج بأن زوجته تم دفنها بمكة المكرمة بعد أداء صلاة الجنازة عليها فجر ثاني أيام عيد الأضحى المبارك بالحرم المكي، واليوم أقيم السرادق بمسقط رأسها بقرية كفر زيادة بمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة.

ارتفاع درجات الحرارة أداء فريضة الحج أداء مناسك الحج ميم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبلّغ البنك المركزي يحجز على فلوسك| مرتضى منصور يوجّه صدمة لـ كهربا

رسميا.. تحديد ممثلي مصر في دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية 2023-2024

أخبار الرياضة .. قرار عاجل من الفيفا بشأن الزمالك .. تعليق ساخر من خالد الغندور عقب ثلاثية الأهلي أمام البنك

موقف طارق حامد.. سانتو يُطيح بأحمد حجازي من اتحاد جدة

كلّمت الشرطة وحضروا .. رايحة تعمل شعرها عند الكوافير اكتشفت جريمة بالجيزة

بعد إدانات عربية وعالمية.. تصريح مستفز من رئيس الوزراء السويدي بشأن حرق القرآن

نجم فنربخشة التركي | تفاوض على مهاجم سوبر في الأهلي

هودّيهم الأهلي بتوكتوك | رسالة نارية من مرتضى منصور بشأن ثنائي الزمالك

ترشيحاتنا

الجوازات السعودية تعلن جاهزيتها لإنهاء إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن

ذكرى 30 يونيو.. يوم وقوف شيخ الأزهر مع إرادة الشعب في الثورة المُنقذة

دعاء للميت في آخر ساعة من يوم الجمعة.. أدركه بـ15 كلمة

غرفة عمليات الزراعة تستقبل 272 استفسارا و100 شكوى خلال إجازة العيد

وزارة الداخلية المولدوفية تعلن القبض على منفذ عملية إطلاق النار بمطار تشيسيناو

نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة وزارة التنمية المحلية.. إنفوجراف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بديلة للحوم الحمراء.. أطعمة مهمة للأشخاص النباتين في عيد الأضحى

طريقة عمل صينية كبد وكلاوي.. بأسهل الخطوات

دراسة تكشف التوصل إلى طريقة جديدة لعلاج سرطان البروستاتا.. تفاصيل

خبير مكياج يكشف أحدث صيحة في ألوان طلاء الأظافر خلال عيد الأضحى

فيديو

لبست بدلة بمليون دولار وتعرضت لمحاولة قتل.. أسرار في حياة خالد سليم

حرق المصحف .. جريمة لاستفزاز المسلمين | تطورات صادمة

مضاد حيوي لنزلات البرد يؤدي للموت السريع.. تفاصيل

تراجع جديد يضرب الذهب.. كم يبلغ سعره ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب والأديان السماوية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لبنان والدين العام

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

اﻟﻤﺰﻳﺪ