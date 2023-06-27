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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

البحيرة.. ضبط 5 مخابز بلدية لتصرفهم في 70 شيكارة دقيق بلدى مدعم

تموين البحيرة
تموين البحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على ضرورة إحكام الرقابة على كافة المخابز البلدية بنطاق المحافظة والأسواق  والمصانع الغير مرخصة خلال فترة الأجازات والعطلات الرسمية لمكافحة الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر ورديئة الصنع، ومنتهية الصلاحية، مع إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

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هذا وقد قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة  مجدى الخضر ، بالتنسيق مع الطب البيطرى وتحت إشراف سمير البلكيمى مدير الرقابة التموينية بحملات تفتيشية مكثفة على المخابز  والأسواق أسفرت عن :

بمركز دمنهور تم ضبط أحد الأشخاص قام بتجميع بطاقات تموينية لتحقيق ربح غير مشروع و 4 مخابز بلدية لتصرفهم فى 55 شيكارة دقيق بلدى مدعم بالبيع فى السوق السوداء.

كما تم تحرير 20 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن.
و3 محاضر عدم إعلان عن مواعيد التشغيل وعدم وجود سجل زيارات بالمخبز وقت المرور و  15محضر عدم إعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة.

بالإضافة إلى ضبط 162عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية و 7 محلات جزارة لقيامهم بالذبح خارج المجازر الحكومية ويعرضوا للبيع لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

كما تمكنت الحملات بمركز ى إيتاى البارود وشبراخيت من ضبط مخبز تصرف فى 15 شيكارة دقيق بلدى مدعم ،مخبز توقف عن الإنتاج بدون إذن مسبق أو وجود عذر قهرى كما تم تحرير 16محضر إنتاج خبز ناقص الوزن و 5 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و9 محاضر عدم إعلان عن مواعيد التشغيل .

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

البحيرة التموين والتجارة الداخلية السلع مجهولة المصدر الرقابة التموينية المخابز البلدية بطاقات تموين حملات تفتيشية مكثفة خبز ناقص الوزن مديرية التموين والتجارة الداخلية منتهية الصلاحية مكافحة الغش التجاري

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