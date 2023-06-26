عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

احتفالية وعرض فنى لفريق كورال قصر الثقافة بنادى ألعاب دمنهور

نادي ألعاب دمنهور
نادي ألعاب دمنهور

 نظم قصر ثقافة الطفل بدمنهور، احتفالية وعرض فنى لفريق كورال القصر وذلك بنادى الألعاب الرياضية بدمنهور وقدم الفريق باقة متنوعة من الأغاني الدينية والطربية التى نالت إعجاب الجمهور.

txt

إزالة 464 حالة إشغال طريق في 4 مراكز بالبحيرة

txt

نائب محافظ البحيرة تشهد فعاليات مبادرة "100 يوم صحة"

بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك ، وفى إطار الدور البارز الذى يقوم به قصر ثقافة دمنهور في رفع مستوى الوعي والتنوير والترفيه لمواطني المحافظة ، من خلال تنظيم سلسلة من الفعاليات والأنشطة الثقافية المتنوعة التى تقدم بالمجان لتحقيق العدالة الثقافية بين المواطنين.

و فى ذات السياق، نفذت مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة برئاسة إبراهيم خضر من خلال الادارة العامة للبرامج الثقافية والتطوعية مبادره يوم الخير تحت شعار " لبسك لغيرك عيد"، داخل مراكز الشباب بمحافظة البحيرة، والتي اطلقتها وزارة الشباب والرياضة "الإدارة المركزية لتنمية الشباب" ، ادارة الفتاة والمرأة بمشاركة أندية التطوع والجوالة بالمحافظة.

وأشار وكيل وزارة الشباب والرياضة، إلى أنه تم تجهيز وتجميع الملابس لأنديه الفتاة والتطوع ضمن مبادرة الخير وتم توزيعها  بمراكز شباب رشيد، وكفر الدوار وبدر بعدد 7000 قطعه ملابس، حيث تهدف المبادرة إلى إدخال البهجه على الأطفال ومشاركتهم فرحتهم بملابس العيد.

البحيرة الفعاليات والأنشطة الثقافية العاب دمنهور عيد الأضحى عيد الأضحى المبارك قصر ثقافة دمنهور كورال قصر الثقافة قصر ثقافة الطفل بدمنهور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خزائن مصر ممتلئة .. وصول آلاف الأطنان من القمح الروسي| وهذا موقف السلع

عاجل| لقطات أولية لانهيار مبنى سكني مكون من 13 طابقا بـ الإسكندرية

امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2023|التصحيح الإلكتروني يكشف الأجزاء الصعبة وقرارات لإنقاذ الطلاب

البانيه نزل 25|تراجع جديد يضرب أسعار الدواجن بعد هبوط الأعلاف 9000 جنيه

500 جنيه|مفاجأة في سعر الذهب وعيار21 الآن قبل العيد.. اشتري شبكتك بسرعة

انتهى تمامًا.. شوبير: قرار عاجل في الزمالك بشأن سيف جعفر

شوبير: كولر أخطأ في هذا الأمر أمام منتخب السويس

تورط دولتين في انفجار غواصة تيتان.. ما القصة؟

ترشيحاتنا

عيد الأضحى.. كيف تكون الرحمة بالحيوان ونحن ننحره تقربا إلى الله؟ علي جمعة يجيب

قبل العيد.. علامة في الشوربة تفرق بين اللحمة البلدي والحمير

2 مليار دولار حجم الواردات العراقية من إيران

رفض عروض أرسنال ونيوكاسل.. شرط جزائي خرافي فى عقد جوندوجان مع برشلونة

أمن القاهرة يكشف حقيقة تعذيب فتاة في المقطم.. تفاصيل مثيرة

ارتفاع طفيف في أسعار الذهب محليا وعيار 21 يسجل 2250 جنيهًا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نوع من التوابل تمتص المتبقيات الدوائية باللحوم

رسالة مؤثرة من طفلة لهاني الناظر أشعلت السوشيال ميديا

أكلة العيد .. طريقة عمل حلويات المدبح

يختتم غدا.. ثقافة الدقهلية تواصل ليالي العرض المسرحي «العمى»|صور

فيديو

عملتي تريند فاشل.. مروة صبري تفتح النار على ميرهان حسين

مصرية ترى شبيه ابنها المتوفى بالحرم وأخرى تفاجأ بنجلها يقود الطائرة ..لحظات مبكية

وقف يتفرج على رقصها.. فتاة تحرج التيك توكر الألماني نويل

كل ما تريد معرفته عن قوات قديروف الشيشانية.. ذراع بوتين العسكرية «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. لبيك اللهم لبيك

اﻟﻤﺰﻳﺪ