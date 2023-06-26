احتفالية وعرض فنى لفريق كورال قصر الثقافة بنادى ألعاب دمنهور

نظم قصر ثقافة الطفل بدمنهور، احتفالية وعرض فنى لفريق كورال القصر وذلك بنادى الألعاب الرياضية بدمنهور وقدم الفريق باقة متنوعة من الأغاني الدينية والطربية التى نالت إعجاب الجمهور.

بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك ، وفى إطار الدور البارز الذى يقوم به قصر ثقافة دمنهور في رفع مستوى الوعي والتنوير والترفيه لمواطني المحافظة ، من خلال تنظيم سلسلة من الفعاليات والأنشطة الثقافية المتنوعة التى تقدم بالمجان لتحقيق العدالة الثقافية بين المواطنين.

و فى ذات السياق، نفذت مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة برئاسة إبراهيم خضر من خلال الادارة العامة للبرامج الثقافية والتطوعية مبادره يوم الخير تحت شعار " لبسك لغيرك عيد"، داخل مراكز الشباب بمحافظة البحيرة، والتي اطلقتها وزارة الشباب والرياضة "الإدارة المركزية لتنمية الشباب" ، ادارة الفتاة والمرأة بمشاركة أندية التطوع والجوالة بالمحافظة.

وأشار وكيل وزارة الشباب والرياضة، إلى أنه تم تجهيز وتجميع الملابس لأنديه الفتاة والتطوع ضمن مبادرة الخير وتم توزيعها بمراكز شباب رشيد، وكفر الدوار وبدر بعدد 7000 قطعه ملابس، حيث تهدف المبادرة إلى إدخال البهجه على الأطفال ومشاركتهم فرحتهم بملابس العيد.