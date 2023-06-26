البحيرة: تقديم خدمات طبية وبيطرية وعقد ندوات تثقيفية

قامت وحدة السكان بالمحافظة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات بتنظيم قافلة سكانية شاملة بقرية أبو سعيفه التابعة لقرية المسين تضمنت تقديم خدمات لأبناء القرية والقرى المجاورة كالآتي :

تم تقديم خدمات طبية لعدد 191 بمختلف التخصصات( 50 من الأطفال و 60 باطنة و 15 أمراض النساء) ، كما تم إجراء تحاليل لـ 20 مواطن وتحاليل اعتلال كلوي لـ 23 حالة وعمل استبيان الأورام السرطانية لعدد 23 من أهالي القرية.

كما تم رش 35 رأس أغنام و أبقار ضد الطفيليات الخارجية بالإضافة إلى توعية المواطنين بمبادرة تطوير مراكز تجميع الألبان وضرورة التحصينات والتطعيمات.

و قامت إدارة التموين بتوفير سيارة اسطوانات الغاز بسعر المصنع و تم توزيع 60 إسطوانه.



وخلال القافلة تم التوعية بأهمية صحة المرأة و أورام الثدي و كيفية الفحص الذاتي طبقا للمرحلة العمرية لكل فتاة وسيدة وأعراض المرض وضرورة الاهتمام بالعلاج التكميلي في مرحلة التعافي وعدم إهماله.

في إطار تنفيذ الإستراتيجية القومية للسكان وجهود محافظة البحيرة وخطتها في تكثيف عمل القوافل السكانية والطبية المجانية لتحسين الظروف المعيشية وتمكين مواطني القري من الحصول على كافة الخدمات الأساسية والمقومات والإحتياجات وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.