رابع أيام عيد الأضحى.. استقرار وهدوء تام بكافة القطاعات الخدمية بمحافظة البحيرة

واصلت غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام عملها لليوم الرابع على التوالى؛ حيث ترأس اليوم كامل غطاس السكرتير العام المساعد للمحافظة غرفة العمليات لمتابعة جهود المحافظة على مدار الساعة و لتلقي كافة البلاغات وإخطار غرفة العمليات المركزية أولاً بأول خلال عيد الأضحي المبارك وذلك بحضور مجدى الخضر مدير مديرية التموين مفتاح عبداللطيف مدير عام التجارة الداخلية و كافة أعضاء الغرفة المعنين.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، برفع درجة الاستعداد والانعقاد الدائم لغرف العمليات الرئيسية والفرعية بالمراكز والمديريات والشركات على مدار 24 ساعة خلال إجازة عيد الأضحي المبارك لتلقي كافة البلاغات وإخطار غرفة العمليات المركزية أولاً بأول.

وأكد السكرتير العام المساعد علي ضرورة التواجد الدائم للقيادات التنفيذية على مستوى المحافظة والتي يرتبط عملها بتقديم خدمات للمواطنين.

و استعرض مسئول كل قطاع الحالة العامة للقطاع الذى يمثله وأوضح ا/ وهدان السيد - مدير إدارة الأزمات والكوارث أن غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام، وغرف العمليات الفرعية ومديريات الخدمات، لم تتلقَ أي إخطارات أو شكاوى خلال أيام عيد الأضحى المبارك تعكر صفو العمل كما تم التعامل الفورى مع أى مشكلة وإزالة أسبابها فى مهدها.

و أكد مدير مديرية التموين على انتظام العمل بمديرية التموين من توريد الغلال وصرف المقررات التموينية وعمل المخابز بكامل طاقتها فضلاً عن تكثيف الحملات التموينية خلال أجازة عيد الأضحى.

كما أشار مسئول الطواريء بالقطاع الصحى أنه لا توجد أى قوائم انتظار بالقطاع الصحى للحالات الحرجه ويتم التعامل الفورى مع أى حاله ترد إلى قطاع الطوارئ.

وأكد السكرتير العام المساعد على ضرورة تكثيف حملات إزالة التعديات خلال عطلة العيد لوقف وإزالة أي تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة على الفور ومنع استغلال العطلة بالتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالبناء المخالف وإزالة أي تعدي فى المهد على الفور وسرعة تنفيذ كافة قرارات الإزالة الصادرة بكل حسم لردع المخالفين وتأكيد هيبة الدولة وإسترداد حقها كاملاً.

هذا و تشهد غرفه العمليات الرئيسية انعقادا دائما على مدار 24 ساعة واستنفار تام بكافة القطاعات الخدمية والحيوية والمرافق العامة بنطاق المحافظة

لمتابعة الحملات المستمرة على الأسواق والمجازر بالتنسيق مع الطب البيطري ومديرية التموين ومباحث التموين والمرور الدورى على المخابز والتأكد من عملها بكامل طاقتها الإنتاجية والتأكد من وفرة الخبز المدعم للمواطنين، إضافة الى المتابعة المستمرة لحركة المواقف والنقل الداخلي بالمحافظة والمعديات النهرية.

بالإضافة إلى تكثيف حملات النظافة اليومية بالشوارع والميادين بقرى ومدن المحافظة ورفع المخلفات أولا بأول للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمظهر الحضاري للمحافظة.