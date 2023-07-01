احتفالية وعرض فنى بمناسبة الذكري العاشرة لثورة 30 يونيو بالبحيرة

أقيمت أمس احتفالية وعرض فنى لفرقة كفر الدوار للموسيقي العربية بالتعاون مع بيت ثقافة رشيد وذلك بنادي رشيد الرياضي ، بمناسبة الذكري العاشرة لـ ثورة 30 يونيو.

بدأ الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للشيخ سعيد زعفان، ثم كلمة

عن ثورة يونيو المجيدة أظهرت قوة وإرادة الشعب المصري ورغبته فى تصحيح المسار وإعادة بناء الوطن ومواجهة التحديات وتحقيق تنمية شاملة ونهضة إقتصادية واسعة وحقيقية فى جميع القطاعات من خلال عدد كبير من المشروعات التنموية العملاقة التي تحقق عوائد إقتصادية ملموسة وتنمية شاملة وذلك تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسى.

كما شهد الحفل فقرات فنية لفرقة كفر الدوار للموسيقي العربية والتى نالت إعجاب الجمهور ، وحضر فعاليات الحفل كامل غطاس السكرتير العام المساعد للمحافظة واللواء ياسر مهنا رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد ومحمد كجك رئيس مجلس ومدينة دمنهور والقيادات التنفيذية لمركز ومدينة رشيد وعدد كبير من مواطنى رشيد.