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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

6 من أسرة واحدة.. تشييع جثامين ضحايا حادث انقلاب سيارة بالبحيرة

تشيع جثامين حادث
تشيع جثامين حادث الإنقلاب بالبحيرة

شيع المئات من أهالي قرية غراقة حامد التابعة لمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، جثامين 6 من أسرة واحدة ضحايا حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون، كانوا في طريقهم لمدينة العلمين لحضور حفل زفاف أحد أقاربهم.

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مصرع 6 أشخاص من أسرة واحدة وإصابة 5 آخرين في انقلاب سيارة بصحراوي البحيرة

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إصابة 13 شخصًا في تصادم ميكروباص وملاكي بصحراوي البحيرة

وسادت حالة من الحزن الشديد على أهالي قرية براقة حامد بمركز الدلنجات، عقب نبأ مصرع 6 أشخاص بينهم 4 أطفال من أسرة واحدة، في حادث انقلاب سيارة نصف نقل بالطريق الصحراوي، أثناء تواجهوهم لمدينة العلمين لحضور حفل زفاف أحد أقاربهم.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، تلقت إخطارا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة نصف نقل مع نفسها عند الكيلو 105، بالطريق الصحراوي القاهرة - الإسكندرية، إتجاه الإسكندرية، مما أسفر عنه مصرع 6 أشخاص من أسرة واحدة، وإصابة 5 آخرين بكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم، وتم نقلهم جميعا لمستشفى وادي النطرون التخصصي.

المتوفين في الحادث هم كل من:- محمد رمضان عطية، 35 عاما عسرانة عطية عمر، 45 عاما، حمادة عيد عطية، 13 عاما، أحمد جابر عطية، 10سنوات، منة عيد عطية، 9 سنوات، أنس سعد عطية، 4 سنوات، وتم نقل الجثامين إلي ثلاجة حفظ الموتي بمستشفى وادي النطرون التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق، التي قررت التصريح بدفن الضحايا بمعرفة زويهم.

بينما أصيب 5 أشخاص هم كل من:- عبدالرحمن إبراهيم سليم، 20 عاما، رحاب جمعة سلطان، 45 عاما، عيد عطية عمر، 37 عاما، دينا رمضان عطية، 17 عاما، جابر عطية عمر، 36 عاما، وتم نقلهم إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي لتلقي العلاج اللازم وجاري عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة للمصابين.

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