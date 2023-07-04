"التعايش السلمي وتحقيق المواطنة"..ندوة تنظمها الشباب والرياضة بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على الدور الذي تقوم به مديرية الشباب والرياضة وما تقدمه من ندوات تثقيفية ودورات تدريبية وأنشطة متنوعة وعرضها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي بهدف الوصول إلى مختلف الفئات العمرية وشغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع.

ومن جانبه أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى أنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية وبالتعاون مع لجنة الدعوة الإسلامية سوف تقوم المديرية بتنظيم ندوه دينية بعنوان " التعايش السلمي وتحقيق المواطنة " يتم عرضها اليوم الثلاثاء الموافق 4 يوليو 2023 في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً عن طريق البث المباشر على صفحة مديرية الشباب والرياضة بالشرقية وصفحة لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة من خلال الروابط الآتية:

أضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة أنه من المقرر أن يقوم الشيخ وائل محمد رضوان عضو لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة بتقديم الندوة والتي سوف يبين فيها مفهوم المواطنة وأهمية تحقيق مبدأ المواطنة والتعايش السلمي في المجتمع، ويؤكد علي ضرورة محاربة الأفكار الهدامة ومحاربة التطرف والإرهاب ونشر وسطية الإسلام، الأمر الذي يحقق الأمن والإستقرار حيث أن أساس قواعد التعايش بين المسلمين وغيرهم يكمن فى اعتقاد كل مسلم بكرامة الإنسان أيا كان دينه أو جنسه أو لونه.