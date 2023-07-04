عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

"التعايش السلمي وتحقيق المواطنة"..ندوة تنظمها الشباب والرياضة بالشرقية

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على الدور الذي تقوم به مديرية الشباب والرياضة وما تقدمه من ندوات تثقيفية ودورات تدريبية وأنشطة متنوعة وعرضها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي بهدف الوصول إلى مختلف الفئات العمرية وشغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع.

ومن جانبه أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى أنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية وبالتعاون مع لجنة الدعوة الإسلامية سوف تقوم المديرية بتنظيم ندوه دينية بعنوان " التعايش السلمي وتحقيق المواطنة " يتم عرضها اليوم الثلاثاء الموافق 4 يوليو 2023 في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً عن طريق البث المباشر على صفحة مديرية الشباب والرياضة بالشرقية وصفحة لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة من خلال الروابط الآتية:

لـ بيئة صحية | الشرقية تحارب الأمراض والأوبئة بهذه الإجراءات

أضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة أنه من المقرر أن يقوم الشيخ وائل محمد رضوان عضو لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة بتقديم الندوة والتي سوف يبين فيها مفهوم المواطنة وأهمية تحقيق مبدأ المواطنة والتعايش السلمي في المجتمع،  ويؤكد علي ضرورة محاربة الأفكار الهدامة ومحاربة التطرف والإرهاب ونشر وسطية الإسلام، الأمر الذي يحقق الأمن والإستقرار حيث أن أساس قواعد التعايش بين المسلمين وغيرهم يكمن فى اعتقاد كل مسلم بكرامة الإنسان أيا كان دينه أو جنسه أو لونه.

البث المباشر التواصل الاجتماعي الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الشباب والرياضة الشرقية دورات تدريبية محافظ الشرقية وزارة الشباب والرياضة وسائل التواصل الإجتماعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الخطيب أصدر فرمانه| هذان اللاعبان لن يرتديا قميص الأهلي.. لماذا؟

الجماهير مش هتزعل.. شوبير: نجم الأهلي قد ينضم للزمالك بطلب أوسوريو

قرب على 1900 جنيه|هبوط غير مسبوق في أسعار الذهب وعيار21 الآن مفاجأة

لا أحد فوق القانون .. القبض على الضابط المتهم في واقعة مدينتي وإحالته للمحاكمة العاجلة

هبوط عنيف في أسعار الأرز.. اعرف الكيلو بكام في المحال التجارية

صلة قرابة تجمع الراحل علاء عبد الخالق بـ محمود الخطيب.. تعرف عليها

قرار قضائي جديد في دعوى الخطيب ضد مرتضى منصور.. تفاصيل

فرمان كولر.. شوبير: رحيل 3 لاعبين عن الأهلي والرابع على قائمة الانتظار

ترشيحاتنا

تحذير عاجل من بوتين بشأن حدوث أزمة مالية عالمية جديدة

تغيير الاستراتيجية.. الكشف عن فشل المرحلة الأولى من الهجوم الأوكراني المضاد

قمة شنجهاي..الرئيس الصيني يزف بشرى لـ إيران وبيلاروسيا

ماكرون يعلن نهاية ذروة أعمال الشغب في فرنسا

مندوب فلسطين بالجامعة العربية: المجتمع الدولي خذل شعبنا والعدوان علينا عورة في جبينه

بعد زيارته موقع عملية الدهس.. بن جفير: الحادث يثبت أهمية حمل السلاح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة بريطانية حديثة: كل أعمال الخير مفيدة للصحة كالتمارين الرياضية

لكثافة الرموش والحواجب.. فوائد غير متوقعة لاستخدام هذا الزيت

الخطيب أصدر فرمانه| هذان اللاعبان لن يرتديا قميص الأهلي.. لماذا؟

فيلادلفيا.. فيديو مأساوي يكشف انتشار المخدرات والمشردين بالمدينة الأمريكية

فيديو

جوّز بنته ومات.. محطات فارقة في حياة المطرب الراحل علاء عبد الخالق «فيديوجراف»

هل وصل سمك القرش العين السخنة ؟ | اعرف الحكاية

لا أحد فوق القانون .. التفاصيل الكاملة لحادث صيدلانية مدينتي

هل ظهر قرش جديد؟.. سمكة أثارت رعب رواد الشواطئ في العين السخنة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

اﻟﻤﺰﻳﺪ