لـ بيئة صحية | الشرقية تحارب الأمراض والأوبئة بهذه الإجراءات

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن بشن حملات مكبرة لرفع تراكمات القمامة من الشوارع والطرق العامة ورفع الإشغالات وتمهيد وتسوية الطرق الداخلية ، إضافة إلى تطهير الترع والمصارف حفاظاً على بيئة صحية نظيفة خالية من الأمراض والأوبئة، وكذلك مراجعة التراخيص القانونية للمنشآت والمحال التجارية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، شنت الأجهزة التنفيذية حملة نظافة شاملة بمداخل قرى السكاكرة والمطاوعة وشرشيمة ، وكذلك دهان البلدورات بطول الطريق الرئيسي و تمهيد وتسويه الشوارع ورفع الإشغالات والحواجز وصيانة أعمدة الإنارة وتطهير المصارف لخلق جو بيئي صحي ونقي للمواطنين، فضلاً عن مراجعة التراخيص الممنوحة للمحال التجارية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما كثفت رئاسة المركز حملات مكبرة لرفع تراكمات القمامة من الشوارع بقرى الوحدات المحلية وكذلك بطريق أبوكبير/ فاقوس للإرتقاء بالشكل الحضاري والجمالى للمدينة.

وبمركز الزقازيق، قامت رئاسة المركز بمتابعة أعمال النظافة العامة بالوحدة المحلية ببهنباى والتى شملت رفع الإشغالات ومخلفات البناء إزالة تراكمات القمامة من جانبي الطريق وتقليم وقص الأشجار لإضفاء مظهر جمالى لائق لمداخل مدينة الزقازيق.

شنت رئاسة مدينة القنايات حملة نظافة مكبرة لرفع تراكمات القمامة من الشوارع وتهيئتها لاستكمال أعمال الرصف والتطوير وإزالة اى معوقات تعوق سير الأعمال لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

قدم الأهالي الشكر للمحافظ وللجهاز التنفيذى للمتابعة الميدانية المستمرة علي أرض الواقع للخدمات وتوجيه كافه الجهود لتحسينها لتقديم أفضل الخدمات إليهم.