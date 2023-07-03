عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لـ بيئة صحية | الشرقية تحارب الأمراض والأوبئة بهذه الإجراءات

صدى البلد

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن بشن حملات مكبرة لرفع تراكمات القمامة من الشوارع والطرق العامة ورفع الإشغالات وتمهيد وتسوية الطرق الداخلية ، إضافة إلى تطهير الترع والمصارف حفاظاً على بيئة صحية نظيفة خالية من الأمراض والأوبئة، وكذلك مراجعة التراخيص القانونية للمنشآت والمحال التجارية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، شنت الأجهزة التنفيذية حملة نظافة شاملة بمداخل قرى السكاكرة والمطاوعة وشرشيمة ، وكذلك دهان البلدورات بطول الطريق الرئيسي و تمهيد وتسويه الشوارع ورفع الإشغالات والحواجز وصيانة أعمدة الإنارة وتطهير المصارف لخلق جو بيئي صحي ونقي للمواطنين، فضلاً عن مراجعة التراخيص الممنوحة للمحال التجارية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما كثفت رئاسة المركز حملات مكبرة لرفع تراكمات القمامة من الشوارع بقرى الوحدات المحلية  وكذلك بطريق أبوكبير/ فاقوس للإرتقاء بالشكل الحضاري والجمالى للمدينة.

وبمركز الزقازيق، قامت رئاسة المركز بمتابعة أعمال النظافة العامة بالوحدة المحلية ببهنباى والتى شملت رفع الإشغالات ومخلفات البناء إزالة تراكمات القمامة من جانبي الطريق وتقليم وقص الأشجار لإضفاء مظهر جمالى لائق لمداخل مدينة الزقازيق.

محافظ الشرقية يتفقد توسعة ورصف طريق الترعة المردومة داخل مدينة القنايات

شنت رئاسة مدينة القنايات حملة نظافة مكبرة لرفع تراكمات القمامة من الشوارع وتهيئتها لاستكمال أعمال الرصف والتطوير وإزالة اى معوقات تعوق سير الأعمال لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

قدم الأهالي الشكر للمحافظ وللجهاز التنفيذى للمتابعة الميدانية المستمرة علي أرض الواقع للخدمات وتوجيه كافه الجهود لتحسينها لتقديم أفضل الخدمات إليهم.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة بطل مسلسل الاختيار .. وتشييع الجنازة من مسجد الحصري

لم يتحمل رحيل والدته.. آخر ما كتبه الفنان الشاب أحمد قنديل قبل وفاته

كشف نبأ مهمًا عن بن شرقي.. شوبير يعلن مفاجأة بشأن طارق حامد

وحش جدا| هجوم عنيف من شوبير على نجم الأهلي بعد التعادل أمام فيوتشر

الفراخ تبدأ من 55 جنيها|مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه الآن بعد العيد

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم|التعليم تستعد لإعلانها عبر هذا الرابط

احذر .. بطاقتك الشخصية تغرمك 350 جنيها في هذه الحالات| تفاصيل

قرار مفاجئ من ليفربول يمنح صلاح الضوء الأخضر| هل يرحل أبو مكة؟

موضوعات متعلقة

بالأسماء.. إصابة 10 أشخاص في تصادم سيارتي ميكروباص بالشرقية

بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص فى حادث انقلاب تروسيكل بالشرقية

"مركز تنمية الموارد البشرية بالشرقية" ينفذ 17 دورة لـ4026 شخصا

للإهمال والتقصير في العمل..إنهاء تكليف رئيسي الوحدتين المحليتين بصفط زريق وطوخ القراموص بالشرقية

محافظ الشرقية يتفقد توسعة ورصف طريق الترعة المردومة داخل مدينة القنايات

التفتيش على 518 منشأة غذائية وصناعية وصحية بالشرقية.. صور

تموين الشرقية: ضبط 4400 علبة سجائر مجهولة المصدر خلال حملات رقابية

وكيل صحة الشرقية: المبادرة الرئاسية سيتم تنفيذها بالمحافظة على مدار 100 يوم

ترشيحاتنا

العراق يعلن القبض على 6 من قيادات داعش

أوكرانيا: فاجنر ذراع غير مشروعة لروسيا في الحرب

5 أسابيع من الإضراب عن الطعام| تدهور حاد في صحة نجل القذافي المحتجز بلبنان

نصبت عليهم في فلوس تأشيرات الحج وهربت| سقوط سيدة الساحل بقبضة الأمن

التطبيق بدأ .. زيادة 25% لـ معاش تكافل وكرامة 2023 رسميًا

شاهد| اشتباكات بالرصاص بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال في جنين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مع ارتفاع درجات الحرارة.. نصائح لتجنب الإجهاد والجفاف

احذروا المكملات الغذائية.. وفاة لاعب كمال أجسام شهير

توقف عن تناوله فورا .. الكولا الدايت تسبب الموت المفاجئ

فساتين أثارت الجدل لـ رضوى الشربيني |شاهد

فيديو

سطلانة ريال مدريد.. كيف وصلت الأغنية المصرية الأشهر إلى النادي الملكي| فيديوجراف

الزعل يعمل أكتر من كدة.. القصة الكاملة لفقدان المذيعة أميمة بدري النطق بشكل مفاجئ «فيديوجراف»

ناقد: ياسمين صبري مشروع فتاة أحلام ولكنها لا تملك القدرة على تقديم الكوميديا

حادثة تثير الدهشة والعجب.. جزائري يستعيد بصره وهو ساجد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. 10 سنوات غيرت مستقبل مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب والأديان السماوية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لبنان والدين العام

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

اﻟﻤﺰﻳﺪ