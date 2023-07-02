محافظ الشرقية يتفقد توسعة ورصف طريق الترعة المردومة داخل مدينة القنايات

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مدينة القنايات لمتابعة أعمال توسعة وإعادة رصف شارع الترعة المردومة داخل مدينة القنايات بطول 3 كم وبتكلفة مبدئية 25 مليون جنيه وذلك لربط الطريق بطريق الزقازيق / القنايات / ديرب نجم والمساهمة في تخفيف حدة الزحام وتحقيق السيولة المرورية المطلوبة.

واطمأن المحافظ علي معدلات تنفيذ الاعمال الجارية بالطريق والتي شملت إزالة طبقات الاسفلت المعيبة من الطريق وكذلك التلتوارات والجزيرة الوسطي وكافة المعوقات تمهيداً لأعمال الرصف ليصبح متوسط عرض الطريق بكل اتجاه ما بين 10-12 متر بالإضافة الي انشاء حوائط ساندة على جانب الطريق ليمثل محورا مروريا جديدا يساهم في فك الإختناقات المرورية داخل المدينة.

وشدد المحافظ على أحمد ضاحي رئيس مدينة القنايات بالتنسيق مع وكيل وزارة الطرق والنقل بمتابعه الشركة المسند لها تنفيذ الاعمال والزامها بالجدول الزمني المحدد لسرعة الانتهاء منها وتهيئتها امام حركة المارة، مؤكدا أن المحافظة تسير بخطى ثابتة لتنفيذ خطة التطوير والتجميل ورفع كفاءة الشوارع وفتح محاور مرورية جديدة تساهم في تحقيق الراحة للمسافرين.

وكلف المحافظ رئيس مدينة القنايات باستمرار تكثيف حملات النظافة ورفع الاشغالات من الشوارع والميادين العامة لإعادة الإنضباط للشارع وكذلك واجراء اعمال الصيانة اللازمة لأعمدة الانارة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

والتقى محافظ الشرقية بعدد من المواطنين واستمع لمشاكلهم واحتياجاتهم علي الطبيعة موجها رئيس المدينة بفحصها وتلبيتها فورا في اطار الإمكانيات المتاحة قائلا اننا جميعا نعمل من اجل المواطنين ونسعي جاهدين للارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة له في كافة القطاعات الخدمية والتنموية.

اختتم محافظ الشرقية جولته بالتوجه لقرية صفط زريق التابعة لرئاسة مركز ومدينة ديرب نجم للوقوف علي مستوى الخدمات المؤداه للمواطنين وتبين له غلق أبواب مقر الوحدة المحلية أمام المواطنين ليقرر المحافظ إحالة العاملين المكلفين بالنوبتجية الصباحية للتحقيق وإتخاذ ما يلزم حيالهم من إجراءات قانونية.

وحرص المحافظ على تفقد سير انتظام العمل بمقر الوحدة الصحية بالقرية واطلع علي سجل الحضور والإنصراف والتقي بالأطباء والعاملين بالوحدة وحثهم على حسن استقبال المرضى والمترددين علي الوحدة وتقديم افضل الخدمات الصحية والعلاجية لهم.