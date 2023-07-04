إصابة 4 أشخاص بصعق كهربائي في حريق محل أثاث

أصيب 4 أشخاص في الجيزة، جراء صعق كهربائي بعد اندلاع حريق في محل أثاث بمدينة الواحات البحرية.

إصابة 4 أشخاص في حريق

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن نشوب حريق في محل أثاث بقرية الباويطي بمدينة الواحات البحرية، وعلى الفور وجه اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بسرعة الإنتقال والفحص.

بالإنتقال والفحص، تبين من معاينة أجهزة أمن الجيزة، بإشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، نشوب حريق داخل محل أثاث بمنطقة قرية الباويطي، وإصابة 4 أشخاص صعقا بالكهرباء جراء الحادث، وتم نقلهم إلى مستشفى الواحات المركزي.

حيث كشفت تحريات الأجهزة الأمنية في الجيزة، التي باشرها اللواء أحمد الوتيدي مدير المباحث الجنائية في الجيزة، إصابة كلا من محمد ح 30 سنة، ومصطفى ع 33 سنة، ورامي ط 20 سنة، ومحمد ع 28 سنة، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج.

تحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وجرى إستكمال الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة لإستكمال الإجراءات القانونية.