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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السجن عامين لمتهم لاتجاره في المواد المخدرة بمدينة نصر

صدى البلد

أصدرت محكمة جنايات القاهرة الجديدة المنعقدة في التجمع الخامس ، حكمها بمعاقبة متهم بالسجن لمدة عامين، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة وتغريمه 10 آلاف جنيه ومصادرة المضبوطات وألزمته المصاريف الجنائية.

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صدر الحكم برئاسة المستشار حسن محمود فريد، وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق، وأمانة سر محمد طه.


وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 12939 لسنة 2022 جنايات أول مدينة نصر، والمقيدة برقم 1352 لسنة 2022 كلي القاهرة الجديدة، أن المتهم الثاني “علاء. ج”، لأنه وأخرى في 31/7/2022، بدائرة قسم أول مدينة نصر، محافظة القاهرة، أحرز بقصد الاتجار جوهر (ndazole carboxamide المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وأوضح أمر الإحالة أنه وحال مرور النقيب أمير إبراهيم حماد، معاون مباحث قسم شرطة أول مدينة نصر، بدائرة القسم لتفقد الحالة الأمنية أبصر المتهم، برفقته المتهمة السابق الحكم عليها “أميرة. ع”، يتبادلان لفافة ورقية مع آخرين فروا، وبالتوجه صوبهم ألقت الأولى تلك اللفافة والتى تحوى جوهر الهيروين المخدر، فقام بضبطهما وبتفتيش الثاني عشر معه على 5 أكياس يحوى كلا منها جوهر (indazole carboxamide) المخدر أحرزها بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وثبت بتقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعى أن الأكياس الخمسة المضبوطة كل منها يحوى مسحوقا أصفر اللون ثبت أنه لجوهر “indazole carboxamide” المخدر المدرج بالجدول الأول الملحق بقانون المخدرات. 

الهيروين المخدر الهيروين التجمع الخامس السجن لمدة عام المستشار حسن محمود فريد المصاريف الجنائية

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