عايز حقك تعالي ورايا.. حبس المتهم بقتل طالب فى مشاجرة بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس مهندس يبلغ من العمر 36 عاما 4 أيام على ذمة التحقيقات لقيامه بقتل طالب بكلية الصيدلة بدائرة قسم العبور إثر مشاجرة بينهما بسبب اصطدام سيارته بسيارة الطالب به فقام باستدراجه وطعنه عدة طعنات وجرى نقله للمستشفي وتوفي بعد اسبوع وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفى.



تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية اخطاراً من شرطة النجدة يفيد باستقبال المستشفي الطالب يوسف شريف طالب بكلية الصيدلة مصاب بعدة طعنات بالجسد.



انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين اصابتة ب8 طعنات متفرقة، وتبين نشوب مشادة كلامية بين المجنى عليه والمتهم اثر اصطدام سيارة المتهم بالمجنى عليه، وخلال معاتبته له ردد قائلا للمجنى عليه "عايز حقك تعالي ورايا".



وقام المتهم بالسير خلفه ثم استدرجة الي أحد الشوارع الخالية من المارة وطعنة بسكين وتم نقله للمستشفي لتقديم الاسعافات والفحوصات الطبية اللازمة، وتم وفاته بعد أسبوع، وتم القبض على المتهم أصدرت الجهات المعنية التحقيق قرارها السابق