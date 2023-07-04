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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

"أنت الأغلى".. الشباب والرياضة تدشن مشروع أندية النشء بمدارس سيناء

ورش عمل فنون تشكيلية
ورش عمل فنون تشكيلية للنشء في سيناء

تنفذ مديرية الشباب والرياضة محافظة شمال سيناء، مشروع أندية النشء بالمدارس (انت الاغلي) بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، برعاية الدكتور اشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وجيهان حنفي، رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء، والدكتورة وفاء موسي، مدير عام الإدارة العامة التنشئة المدرسية، ود. محمد قشقوش، مدير الأنشطة المدرسية والمشروعات القومية.

تقديم فنون تشكيلية

وقال إيهاب حسن عبد الوهاب، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، إن المشروع يهدف إلى ترسيخ مفهوم المواطنة والانتماء لدي تلاميذ المدارس.  

ويشمل البرنامج، ورش عمل  فنون تشكيلية ..تنمية بشرية ، تربية رياضية ايام التدريب الاحد والثلاثاء والخميس.
وتم تنفيذ البرنامج، اليوم الثلاثاء، بمدرسة الإعدادية بنات ببئر العبد.. حيث يتم التنفيذ بمدارس الشهيد احمد شحاته الرسمية المتميزه للغات بإدارة العريش التعليمية، مدرسة نجع شيبانة إدارة رفح التعليمية، ومدرسة الإعدادية بنات إدارة بئر العبد التعليمية،مدرسة الإعدادية بنات إدارة الشيخ زويد التعليمية.
 

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استكمال أعمال رفع الكثبان الرملية من الطرق الرئيسية بمركز الحسنة في شمال سيناء

سيناء مدارس انت الأغلى مشروع النشء

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