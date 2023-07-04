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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصادرة 400 عبوة مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية في الغربية

حملات تموينية بالغربية
حملات تموينية بالغربية

ضبطت مديرية التموين بالغربية، 400 عبوة  مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية، مطروحة للبيع داخل محل لبيع مستحضرات التجميل بمدينة كفرالزيات.

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كان المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، قد قاد حملة تفتيشية ضمت مفتشى الرقابة التموينية بالمديرية، على  الأسواق والمحلات بمدينة كفرالزيات، وتم خلالها ضبط 400  قطعة مستحضرات تجميل متنوعة منتهية الصلاحية طبقا لتاريخ الإنتاج والانتهاء بداخل محل لبيع مستحضرات التجميل.

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وتم تحرير 8 محاضر  لعدم إعلان الأسعار  لمحال بمدينة كفرالزيات، وأخطرت النيابة العامة لتجرى شئونها.

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أسماك مدخنة التموينية الرقابة التموينية النيابة العامة بالمديرية حملة تفتيشية لحوم ودواجن كيلو لحوم محمد ابوهاشم

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