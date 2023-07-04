عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تعود بالنفع الاقتصادي.. العجواني يرحب بعودة العلاقات بين مصر وتركيا لطبيعتها

صدى البلد

رحب المهندس حمادة العجواني نائب رئيس جمعية رجال الأعمال الأتراك المصريين "تومياد"، وعضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بترفيع مستوى العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتركيا، مؤكدا أنها خطوة ممتازة نحو عودة العلاقات لطبيعتها تحقيقا لمصلحة الشعبين وتعود بالنفع الاقتصادي على كلا البلدين.

وأعلنت وزارة الخارجية المصرية، رفع العلاقات الدبلوماسية لمستوى السفراء، وأفادت في بيانها أنه تم ترشيح السفير عمرو الحمامي من قبل مصر كسفير لها في أنقرة، بينما رشحت تركيا السفير صالح موتلو شن كسفير لها في القاهرة.

وكان المهندس حمادة العجواني نائب "تومياد"، صرح في وقت سابق، بإقامة مؤتمر مشترك بين رجال الأعمال المصريين والأتراك قريبا، لمناقشة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، مشيرا إلى أن هناك إقبالًا كبيرًا من الشركات التركية لدخول السوق المصري وفتح مشروعات جديدة.

وشدد العجواني، خلال لقاء نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين، على أن السوق المصرى جاذب للاستثمار وهناك فرص كبيرة للتعاون في ظل تكلفة العمالة والطاقة وهي أقل أسوة بتركيا.

وفي كلمته قال نهاد أكينجي رئيس جمعية تومياد، أن ميزان التبادل التجاري بين أنقرة والقاهرة سجل العام الماضي، 9.7 مليار دولار، وهو في صالح مصر بقيمة 600 مليون دولار.

وأضاف أكينجى، أن الصادرات التركية لمصر سجلت نحو 4.5 مليار دولار خلال 2022، في حين تجاوزت الصادرات المصرية لتركيا الـ 5 مليارات دولار.

وأكد عضو مجلس إدارة شعبة العدد والآلات بغرفة القاهرة التجارية، أن الميزان التجاري بين مصر وتركيا يميل لصالح مصر، وهو مؤشر إيجابي يدل على قوة العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وقال إن هناك شركتين من تركيا أعلنتا خلال مناقشات حكومية، عن رغبتهما فى ضخ استثمارات بالسوق المصرى بقيمة تتجاوز 300 مليون دولار.

وأضاف أن تحسن العلاقات المصرية التركية سيصب فى صالح الاستثمارات المشتركة داخل مصر، خاصة أن البنوك التركية تمول المشروعات المصرية التركية بنسبة تصل إلى 85%، علما بأن أسعار الفائدة فى تركيا تراجعت لمستوى 9%.

جمعية رجال الأعمال الأتراك المصريين تومياد مصر وتركيا السوق المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

القتل العمد .. المتحدث العسكري: إحالة صاحب واقعة دهس سيدة بالقاهرة الجديدة إلى المحكمة العسكرية للجنايات

الخطيب أصدر فرمانه| هذان اللاعبان لن يرتديا قميص الأهلي.. لماذا؟

باى باى ميدو والغندور .. قرار عاجل فى الزمالك يثير الدهشة قبل نهاية الموسم

الحقيقة الكاملة لرحيل نجوم الأهلي إلى الدوري السعودي.. تفاصيل مهمة

الجماهير مش هتزعل.. شوبير: نجم الأهلي قد ينضم للزمالك بطلب أوسوريو

هبوط عنيف في أسعار الأرز.. اعرف الكيلو بكام في المحال التجارية

لا أحد فوق القانون .. القبض على الضابط المتهم في واقعة مدينتي وإحالته للمحاكمة العاجلة

الترجي التونسي يتعاقد مع مهاجم الإسماعيلي لمدة 3 مواسم

موضوعات متعلقة

الرئيس السيسي والصناعة|9 سنوات من الإنجازات.. إنشاء 17 مجمعا صناعيا في 15 محافظة بإجمالي 5046 وحدة .. توقيع شراكات مع الدول العربية لتحقيق التكامل

سوق الذهب يشهد ضعف وتراجع الطلب على المعدن النفيس في مصر

الاتحاد العربي للصناعات الجلدية: تنظيم سلسلة معارض لزيادة الترابط التجاري بين الأعضاء

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 4 يوليو 2023

استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات اليوم

أسعار اللحوم البلدية والمجمدة اليوم الثلاثاء 4 يوليو 2023

ضعف الين وتماسك الدولار وسط ترقب لتحركات معدلات الفائدة الأمريكية| تفاصيل

رجال الأعمال: مطالب بعدم تعميم تعثر أي شركة مقاولات في مشروع على الباقي

ترشيحاتنا

روسيا تغير قواعد اللعبة.. تحذير عاجل من ضابط مخابرات أمريكي للغرب

تنفيذا لتوجيهات السيسي.. التحالف الوطني يتبنى طالبة الفيوم علميا ومعيشيا

لا خسائر.. أول تعليق من مدير مستشفى أم المصريين على انقطاع الكهرباء

ما حكم الوضوء من الترع على حالها؟ دار الإفتاء تجيب

الصبر نفد.. توتر كبير في الغرب بسبب الهجوم الأوكراني المضاد

بيان عاجل من السعودية بشأن استمرار العدوان الإسرائيلي على جنين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

4 أعراض شائعة تدل على الإصابة بالسرطان.. اعرفها

ألوان وأنواع الكدمات على الجلد.. أهم الأسباب

ظهرت فى بعض الدول.. كيف تنتقل عدوى الجمرة الخبيثة؟ ومتى تصبح قاتلة؟

إطلالات لامعة.. إليسا تخطف الأنظار بفساتينها في كليب بتمايل

فيديو

جوّز بنته ومات.. محطات فارقة في حياة المطرب الراحل علاء عبد الخالق «فيديوجراف»

هل وصل سمك القرش العين السخنة ؟ | اعرف الحكاية

لا أحد فوق القانون .. التفاصيل الكاملة لحادث صيدلانية مدينتي

هل ظهر قرش جديد؟.. سمكة أثارت رعب رواد الشواطئ في العين السخنة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

اﻟﻤﺰﻳﺪ