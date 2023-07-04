قصة أطول بقرة بالعالم .. لن تصدق حجمها

شعر مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي بالحيرة بعد ظهور مقطع فيديو لـ "أطول بقرة في العالم" على الإنترنت - والتي صل طلها بطول نجم كرة السلة مايكل جوردان.

البقرة نيكرز ، ذو الحجم الفائق الذي اشتهر لأول مرة في عام 2019 - يبلغ طوله 194 سم ويزن ما يقرب من طن ونصف.

تلقى المزارع جيف بيرسون ، من غرب أستراليا ، أكثر من 115 مكالمة هاتفية من المراسلين في اليوم التالي لبث القصة.

قصة أطول بقرة بالعالم .. لن تصدق طولها

لكن بينما ظل الحيوان بعيدًا عن الأضواء لفترة من الوقت ، ظهر مقطع فيديو يظهر البقرة وهي ترعى في الحقول مع أبقار أخرى ، وهي جزء صغير من حجمها.

قصة أطول بقرة بالعالم .. لن تصدق طولها

حصل المقطع ، الذي تم التقاطه من بث 7news وتم مشاركته على Twitter ، منذ ذلك الحين على أكثر من 5.2 مليون مشاهدة مع تدفق الناس على التعليقات لمشاركة دهشتهم من حجم الوحوش.

فيما كان هناك تفسير لسبب نمو البقرة لتصبح كبيرة جدًا مثل Min Du ، الذي يبحث في بيولوجيا النمو في جامعة ولاية واشنطن ، أخبر LiveScience أنه يمكن أن يكون طفرة.