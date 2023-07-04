عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

قصة أطول بقرة بالعالم .. لن تصدق حجمها

قصة أطول بقرة بالعالم
قصة أطول بقرة بالعالم .. لن تصدق طولها

شعر مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي بالحيرة بعد ظهور مقطع فيديو لـ "أطول بقرة في العالم" على الإنترنت - والتي صل طلها  بطول نجم كرة السلة مايكل جوردان. 

البقرة نيكرز ، ذو الحجم الفائق الذي اشتهر لأول مرة في عام 2019 - يبلغ طوله 194 سم ويزن ما يقرب من طن ونصف. 

تلقى المزارع جيف بيرسون ، من غرب أستراليا ، أكثر من 115 مكالمة هاتفية من المراسلين في اليوم التالي لبث القصة.

 قصة أطول بقرة بالعالم .. لن تصدق طولها

لكن بينما ظل الحيوان بعيدًا عن الأضواء لفترة من الوقت ، ظهر مقطع فيديو يظهر البقرة وهي ترعى في الحقول مع أبقار أخرى ، وهي جزء صغير من حجمها.

 قصة أطول بقرة بالعالم .. لن تصدق طولها

حصل المقطع ، الذي تم التقاطه من بث 7news وتم مشاركته على Twitter ، منذ ذلك الحين على أكثر من 5.2 مليون مشاهدة مع تدفق الناس على التعليقات لمشاركة دهشتهم من حجم الوحوش.

فيما كان هناك تفسير لسبب نمو البقرة لتصبح كبيرة جدًا مثل Min Du ، الذي يبحث في بيولوجيا النمو في جامعة ولاية واشنطن ، أخبر LiveScience أنه يمكن أن يكون طفرة.

أطول بقرة في العالم بقرة نجم كرة السلة مايكل جوردان مزارع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تفوق تكتيكيا.. ملخص فوز وهدف المنتخب الأولمبي أمام غينيا

موقف “بانون”| كولر يطيح بلاعب جديد من الأهلي.. قائمة الراحلين أحدهم بـ8 ملايين دولار

الخطيب أصدر فرمانه| هذان اللاعبان لن يرتديا قميص الأهلي.. لماذا؟

الأهلي ينهي أولى صفقاته الصيفية| تعرف عليها

عبر "نسك".. السعودية تعلن البدء في إصدار التأشيرات الإلكترونية لـ العمرة |تفاصيل

رسائل العربي وزكي فضحت تهديدهما لطالبة بفيديوهات وصور مخلة.. نص المحادثات

القتل العمد .. المتحدث العسكري: إحالة صاحب واقعة دهس سيدة بالقاهرة الجديدة إلى المحكمة العسكرية للجنايات

باى باى ميدو والغندور .. قرار عاجل فى الزمالك يثير الدهشة قبل نهاية الموسم

موضوعات متعلقة

مراهنات غير أخلاقية حول العثور على بقايا غواصة تيتانيك

قصة سرقة سلاحف نادرة من حديقة حيوان بريطانية

العثور على مراهق بعد اختفاءه لمدة 8 سنوات .. ما قصته؟

تجار المخدرات يغزون المدن البريطانية .. ما القصة؟

غواص يروي لحظة ابتلاعه من حوت ضخم والنهاية غير متوقعة

تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة لاعب كمال الأجسام المتوفي جو ليندنر

لمدة 25 عاما.. امرأة تصبح ترند بفضل رعايتها للثعالب

أمومة لا توصف.. دبة تحمل ابنها بأسنانها لعبور سياج| فيديو

ترشيحاتنا

«تويتر» تضع حدًا لعدد التغريدات الممكن للمستخدمين قراءتها في اليوم الواحد.. تفاصيل

مقابلة الوداع.. حسام حسني يكشف آخر لقاء لـ علاء عبدالخالق مع أصدقائه

اليوم .. طلاب العلمي بالثانوية الأزهرية يؤدون امتحان البلاغة

نداء عاجل من السعودية لإيران بشأن حقل غاز الدرة المشترك مع الكويت

أخبار التوك شو| ضياء رشوان: الحوار الوطني عقد نحو 50 جلسة خلال 4 أسابيع.. وتراجع غير مسبوق في سعر جرام الذهب عيار 21

الهدوء يسيطر على أسعار الذهب اليوم وهذا ثمن عيار 21 الآن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ظاهرة النينيو| تحذير عاجل من الأرصاد العالمية.. السنوات المقبلة أشد حرارة

الاستحمام.. هاني الناظر يوضح أفضل الطرق لمواجهة درجة الحرارة العالية

أفضل من الجاهزة.. طريقة عمل اللانشون بمرقة اللحمة

بـ4 ملايين دولار.. حكاية البقرة الأغلى في العالم.. بتاكل ايه؟

فيديو

بالأسماء.. خريطة صفقات الأهلي في صيف 2023

فرمان الخطيب.. رحيل 3 لاعبين وموقف إمام عاشور من الانضمام للأهلي

زجاجة المياه بـ 200 جنيه في الساحل | أول رد رسمي على الأسعار

عاجل.. توجيه تهمة القتل العمد لمرتكب واقعة الدهس بالقاهرة الجديدة| تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ