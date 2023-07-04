الأولى على الجمهورية في الدبلومات الفنية: ربنا كلل تعبي بالتفوق

عمرى ماتخيلت انى اطلع الأولى على مستوى الجمهوريه كان كل حلمى الأولى على مستوى المحافظة، هكذا بدأت منة صبح محمد الديب، الطالبة بمدرسة رأس البر الفندقية، التابعة لإدارة عزبة البرج التعليمية بدمياط، والحاصل على المركز الأول على مستوى الدبلومات الفنيه لعام ٢٠٢٣ ، حديثه “ لصدى البلد ” حيث أكدت انها سعيدة بحصولها على المركز الأول على مستوى الجمهورية.

وأشارت منه صبح ابنه قريه الشيخ ضرغام التابعه لإدارة عزبه البرج التعليمية الى أنها تلقت اتصالا من الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث أكد حصولها على المركز الأول على مستوي الدبلومات الفنية لعام 2023 مستوى الجمهورية.

وقالت منة صبح الديب، تعبت اجتهدت وربنا امرمنى بالتوفيق ولم أكن اتوقع أن أكون ضمن الأوائل في الدبلومات الفنية على مستوى الجمهورية وهذا توفيق وفضل من المولى تعالى ، نتيجة دعوات والدي ووالدتى واجتهادي.

وأضافت أنها ستعمل على استكمال دراستها في الجامعة وتوجهت بالشكر إلى معلميها وكل من دعمها من أسرتها ومن المدرسة.