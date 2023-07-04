عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الأولى على الجمهورية في الدبلومات الفنية: ربنا كلل تعبي بالتفوق

نتيجة الدبلومات الفنية
نتيجة الدبلومات الفنية

 

عمرى ماتخيلت انى اطلع الأولى على مستوى الجمهوريه كان كل حلمى الأولى على مستوى المحافظة، هكذا بدأت  منة صبح محمد الديب، الطالبة بمدرسة رأس البر الفندقية، التابعة لإدارة عزبة البرج التعليمية بدمياط، والحاصل على المركز الأول على مستوى الدبلومات الفنيه لعام ٢٠٢٣ ، حديثه “ لصدى البلد ” حيث أكدت انها سعيدة بحصولها على المركز الأول على مستوى الجمهورية.

 

وأشارت منه صبح ابنه قريه الشيخ ضرغام  التابعه لإدارة عزبه البرج التعليمية الى أنها  تلقت   اتصالا من الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث أكد حصولها على المركز الأول على مستوي الدبلومات الفنية لعام 2023 مستوى الجمهورية.

 وقالت منة صبح الديب، تعبت  اجتهدت وربنا امرمنى بالتوفيق ولم أكن اتوقع  أن أكون ضمن الأوائل في الدبلومات الفنية على مستوى الجمهورية وهذا توفيق وفضل من المولى تعالى  ، نتيجة دعوات والدي ووالدتى واجتهادي.

وأضافت أنها ستعمل على استكمال  دراستها في الجامعة وتوجهت بالشكر إلى معلميها  وكل من دعمها من أسرتها ومن المدرسة.

 

دمياط الأول على مستوى الجمهورية التربية والتعليم والتعليم الفندقي الدكتور محمد مجاهد الدبلومات الفنية التعليم والتعليم على مستوى الجمهورية محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موقف “بانون”| كولر يطيح بلاعب جديد من الأهلي.. قائمة الراحلين أحدهم بـ8 ملايين دولار

الأهلي ينهي أولى صفقاته الصيفية| تعرف عليها

الخطيب أصدر فرمانه| هذان اللاعبان لن يرتديا قميص الأهلي.. لماذا؟

السفارة الأمريكية تعلن عن وظيفة بمرتب 472 ألف جنيه

القتل العمد .. المتحدث العسكري: إحالة صاحب واقعة دهس سيدة بالقاهرة الجديدة إلى المحكمة العسكرية للجنايات

هبوط عنيف في أسعار الأرز.. اعرف الكيلو بكام في المحال التجارية

باى باى ميدو والغندور .. قرار عاجل فى الزمالك يثير الدهشة قبل نهاية الموسم

إلي أولمبياد باريس.. المنتخب الأولمبي يهزم غينيا بهدف ويتأهل لنهائي أمم إفريقيا

موضوعات متعلقة

نقيب المحامين يتفقد أرض شطا لإنشاء مقر ونادٍ في دمياط

ترشيحاتنا

الصين تدين حادثة حرق المصحف.. وترفض ظاهرة الإسلاموفوبيا

بطلب من الإمارات.. اجتماع عاجل لمجلس الأمن بشأن العدوان الإسرائيلي على جنين

وزير الرياضة يهنئ المنتخب لتأهله إلى أولمبياد باريس والصعود لنهائي أمم أفريقيا

زلزال بقوة 4.9 ريختر يضرب روسيا

حكم الخروج من المسجد بعد الأذان وقبل الصلاة .. آراء الفقهاء

أحمد موسى لـ مدحت الزاهد: عليك قراءة الدستور والشعب يختار من يمثله

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير: أدوية شهيرة تدمر الحياة حتى بعد التوقف عنه|طبيبة ضحية لها

محمد الشناوي على أعتاب الخروج من الأهلي.. وحارس عالمي يهدد مسيرة احترافه (إيه الحكاية)

تحذير لهؤلاء الأشخاص من تناول الآيس كريم.. هل أنت منهم ؟

4 أعراض شائعة تدل على الإصابة بالسرطان.. اعرفها

فيديو

بالأسماء.. خريطة صفقات الأهلي في صيف 2023

فرمان الخطيب.. رحيل 3 لاعبين وموقف إمام عاشور من الانضمام للأهلي

زجاجة المياه بـ 200 جنيه في الساحل | أول رد رسمي على الأسعار

عاجل.. توجيه تهمة القتل العمد لمرتكب واقعة الدهس بالقاهرة الجديدة| تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

اﻟﻤﺰﻳﺪ