أخبار التعليم|3 سنوات دراسة بدلا من 4 .. تطبيق الساعات المعتمدة في الجامعات .. محافظ كفر الشيخ يوضح عدد الحالات المترددة على حملة 100 يوم صحة

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

3 سنوات دراسة بدلا من 4..تطبيق الساعات المعتمدة في الجامعات

بدأت الجامعات، العمل بنظام الساعات المعتمدة، كنظام دراسي، جديد، بعد موافقة مجلس الوزراء، على تعدييل المادة 79 من قانون تنظيم الجامعات والخاصة بتعديل لوائح الكليات ونظم الامتحانات.

نظام الساعات المعتمدة وتعديل المادة 79 من قانون تنظيم الجامعات، التي تم الإعلان عن موافقة مجلس الوزارء والمجلس الأعلى للجامعات عنها، والبدء في تشكيل اللجان المختلفة بالقطاعات العلمية بهدف تعديل لوائح الكليات، حيث أكد عدد من رؤساء الجامعات أن النظام هو توجه عالمي يهدف إلى الريادة واستكمال مشروعات تطوير التعليم الجامعي وفقاً للتوجهات الرئاسية.

محافظ كفر الشيخ يكشف عدد الحالات المترددة على حملة 100 يوم صحة

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، دعمه الكامل لفعاليات حملة "100 يوم صحة" بقرى ومراكز المحافظة ضمن فعاليات الحملة التي تستمر لمدة 100 يوم تحت شعار " معاك من أول يوم" لتقديم الخدمات الصحية للمبادرات الرئاسية بالمجان في قطاع الصحة والوصول للمواطنين في أماكن التجمعات والمراكز والأحياء وذلك في إطار تنفيذ الخطة القومية للمبادرات الرئاسية في قطاع الصحة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

القصة الكاملة لسرقة 100 جنيه ذهب من داخل مخازن جامعة عين شمس

واقعة سرقة شهدتها جامعة عين شمس، حيث تبين أن هناك شخصين قاما بسرقة 100 جنيه دهب، وذلك من داخل المخازن الخاصة بالجامعة، وبإجراء التحريات الأمنية تبين أن وراء عمليه السرقة، شخصين وقامت على الفور الأجهزة الأمنية بالقبض على المتهمين ومن ثم عرضهم على جهات التحقيق.