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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

ماء زمزم لما شرب له.. اعرف فوائده والدعاء عند سقايته

ماء زمزم لما شرب
ماء زمزم لما شرب له

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، إن «مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ» يتحقق في مكان ماء زمزم أو في أي مكان آخر .

 

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وأضاف علي جمعة، في لقاء له، أن أفضل الدعاء عند شرب ماء زمزم ، هو (اللهم ارزقنا رزقا واسعا وعلما نافعا وقلبا خاشعا وعينا من خشيتك دامعة).

ماء زمزم لما شرب له

وكان الإمام السيوطي في مرة في الحج ، فدعا عند شرب ماء زمزم ، وقال (اللهم اجعلني على مرتبة الإمام البلقيني في الفقه) فكان كذلك واستجاب الله له ، فكان الإمام البلقيني كان كبيرا في الفقه ، ودعا الإمام السيوطي أن يكون مثله ، فأكرمه الله وجعله من فقيها.

دعاء شرب ماء زمزم

وماء زمزم له فضل عظيم ،قال الرسول صلى الله عليه وسلم (إنها مباركة وإنها طعام طعم) ، فهي بئر مباركة وماؤها مبارك، كما أن ماء زمزم يعد من أسباب الشفاء من الأمراض والأسقام ففي الحديث ( ماء زمزم لما شُرب له )، والدعاء يستجاب عند شربه كأن يقال (اللهم إني اسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء).

فوائد شرب ماء زمزم

قال الشيخ أبو اليزيد سلامة، من علماء الأزهر الشريف، إن التضلع هو الامتلاء منه شبعاً وريّاً حتى يبلغ الماء أضلاع من شرب منه.

وذكر أبو اليزيد سلامة، أن التضلع بماء زمزم سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويصح التضلع بماء زمزم  وشربه بنية الشفاء.

وأشار إلى أن الأصل في التضلع أن تكون المعدة خاوية تماما ولو صام المسلم وأفطر عليه فهو أفضل ثم يفطر عليه .

وأوضح، أن الأفضل في التضلع أن يكون بأعداد فردية من الكؤوس 3 أو 5 أو 7 أو أكثر  حتى تمتلئ البطن وتشعر بدخول الماء بين الأضلع.

وأضاف، أن فوائد التضلع بماء زمزم كبيرة كتغير لون البول وللاستفراغ لإخراج السموم، فهو علاج لكل مرض كالعقم والمس والقولون والمرارة والسحر وجميع الامراض، ويستحسن تكرار التضلع مرتين أو ثلاثة للشفاء التام.

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