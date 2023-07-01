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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

معجزات إلهية.. أسرار وفوائد لا تصدق عن ماء زمزم/ فيديو جراف

صدى البلد

تعتبر ماء زمزم  هدية ثمينة يأتي بها الحجاج والمعتمرين إلى أحبائهم من الآراضي المقدسة، فمن المعروف أن شرب مياه زمزم والدعاء  تجلب الاستجابة، ولكن مياه زمزم ليست للدعاء فقط ولكن اكتشف أن لها فوائد سحرية لا تصدق.

اكتشاف أسرار لا تصدق عن مياه زمزم.. تفاصيل


نشر "تيك توكر" على تطبيق الفيديوهات "تيك توك" مقطع فيديو لتجربته على ماء زمزم، فهو متخصص في إجراء التجارب العلمية، وقد طلب منه أن يقوم بأخذ عينة من ماء زمزمووضعها تحت الميكروسكوب.



ليكشف الميكروسكوب أسرار لا تصدق عن ماء زمزم ، فقد قال :" ماء زمزم نظيفة 100 بالمائة ولا يوجد بها أي ملوثات".

ولمتابعة العديد عن فوائد وأسرار ماء زمام .. تابع الفيديو جراف التالي

هدية الحجاج شرب مياه زمزم والدعاء تجلب الاستجابة فوائد سحرية مياه زمزم والدعاء

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