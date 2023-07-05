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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تحرك جديد في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 5-7-2023

الذهب- صورة أرشيفية
الذهب- صورة أرشيفية

شهدت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 5-7-2023، تحركًا محدودًا  في ظل هدوء الأحداث حالياً في الأسواق المحلية ولكن يستمر الحذر والترقب في الأسواق لأي مستجدات .

وشهد الطلب على الذهب ضعفًا منذ بداية إجازة العيد الأضحى خاصة بعد التذبذب الكبير الذي شاهدناه في الأسعار خلال فترة العيد.

سعر الذهب اليوم

ويُقدّم موقع "صدى البلد" سعر الذهب اليوم الأربعاء 5-7-2023 على مستوى جميع الأعيرة الذهبية، حيث يتابع العديد من المواطنين أسعار الذهب، خاصة المقبلين على الزواج والراغبين في الاستثمار.

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سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 5-7-2023

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سعر الذهب عيار 24

وسجّل سعر الذهب اليوم عيار 24 الأعلى سعرًا  بيع 2,523 شراء 2,535

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب اليوم عيار 21 الأكثر انتشارًا بيع 2,208 شراء 2,218

سعر الذهب عيار 18 

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 اليوم بيع 1,893 شراء 1,901

 

سعر الجنيه الذهب اليوم 

سجّل سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 17,664 شراء 17,744 بدون مصنعية.

أسعار الذهب اليوم 

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
أسعار الذهب عيار 24بيع 2,523 شراء 2,535
أسعار الذهب عيار 22بيع 2,313 شراء 2,324
أسعار الذهب عيار 21بيع 2,208 شراء 2,218
أسعار الذهب عيار 18بيع 1,893 شراء 1,901
أسعار الذهب عيار 14بيع 1,472 شراء 1,479
أسعار الذهب عيار 12بيع 1,262 شراء 1,267
الاونصةبيع 78,479 شراء 78,834
سعر الجنيه الذهب اليومبيع 17,664 شراء 17,744
الكيلوبيع 2,523,429 شراء 2,534,857

وأمس الثلاثاء حاولت أسعار الذهب إعادة اختبار مستوى المقاومة حول 1930 دولارًا للأونصة، ولكن حتى الآن فشل الذهب في اختراق هذه المنطقة والاغلاق فوقها ما يبقي الاتجاه الهابط هو المسيطر على المدى القصير. 


ارتفع الذهب لأربعة جلسات متتالية ولكنه يواجه الآن منطقة مقاومة قوية من 1930 إلى 1940 تتمثل في المتوسط المتحرك لـ 100 يوم وخط الاتجاه الهابط ومستوى المقاومة 1930، وقد تجبر هذه المنطقة أسعار الذهب إلى الانعكاس لأسفل. 

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