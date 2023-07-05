تحرك جديد في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 5-7-2023

شهدت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 5-7-2023، تحركًا محدودًا في ظل هدوء الأحداث حالياً في الأسواق المحلية ولكن يستمر الحذر والترقب في الأسواق لأي مستجدات .
وشهد الطلب على الذهب ضعفًا منذ بداية إجازة العيد الأضحى خاصة بعد التذبذب الكبير الذي شاهدناه في الأسعار خلال فترة العيد.
سعر الذهب اليوم
ويُقدّم موقع "صدى البلد" سعر الذهب اليوم الأربعاء 5-7-2023 على مستوى جميع الأعيرة الذهبية، حيث يتابع العديد من المواطنين أسعار الذهب، خاصة المقبلين على الزواج والراغبين في الاستثمار.
سعر الذهب عيار 24
وسجّل سعر الذهب اليوم عيار 24 الأعلى سعرًا بيع 2,523 شراء 2,535
سعر الذهب عيار 21
سعر الذهب اليوم عيار 21 الأكثر انتشارًا بيع 2,208 شراء 2,218
سعر الذهب عيار 18
سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 اليوم بيع 1,893 شراء 1,901
سعر الجنيه الذهب اليوم
سجّل سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 17,664 شراء 17,744 بدون مصنعية.
أسعار الذهب اليوم
|الوحدة
|سعر الذهب بالجنيه المصري
|أسعار الذهب عيار 24
|بيع 2,523 شراء 2,535
|أسعار الذهب عيار 22
|بيع 2,313 شراء 2,324
|أسعار الذهب عيار 21
|بيع 2,208 شراء 2,218
|أسعار الذهب عيار 18
|بيع 1,893 شراء 1,901
|أسعار الذهب عيار 14
|بيع 1,472 شراء 1,479
|أسعار الذهب عيار 12
|بيع 1,262 شراء 1,267
|الاونصة
|بيع 78,479 شراء 78,834
|سعر الجنيه الذهب اليوم
|بيع 17,664 شراء 17,744
|الكيلو
|بيع 2,523,429 شراء 2,534,857
وأمس الثلاثاء حاولت أسعار الذهب إعادة اختبار مستوى المقاومة حول 1930 دولارًا للأونصة، ولكن حتى الآن فشل الذهب في اختراق هذه المنطقة والاغلاق فوقها ما يبقي الاتجاه الهابط هو المسيطر على المدى القصير.
ارتفع الذهب لأربعة جلسات متتالية ولكنه يواجه الآن منطقة مقاومة قوية من 1930 إلى 1940 تتمثل في المتوسط المتحرك لـ 100 يوم وخط الاتجاه الهابط ومستوى المقاومة 1930، وقد تجبر هذه المنطقة أسعار الذهب إلى الانعكاس لأسفل.