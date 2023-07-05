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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحرك عاجل من محافظ البحر الأحمر للتصدي لواقعة إلقاء الزجاج على الشاطئ

صورة موضوعية
صورة موضوعية

بعد انتشار فيديو يظهر أحد الأشخاص وهو يقوم بإلقاء زجاجات فارغة في مياه البحر بالقرب من أحد المطاعم المطلة على الشاطئ، قام اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر  بالتدخل الفوري واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة هذا الأمر.

وفي هذا السياق، أمر المحافظ بتشكيل لجنة مصغرة عاجلة، تضم ممثلين عن الجهات ذات العلاقة، والتي توجهت إلى المطعم والكافيه المتورطين في هذه الواقعة، وذلك بهدف التحقق من صحة الفيديو المتداول وتحديد المسؤوليات.

شارك في أعمال التحقيق كل من  رئيس حي جنوب، ومدير عام إدارة البيئة، ومدير عام مكتب وزارة السياحة، وشرطة البيئة والمسطحات، وجهاز شؤون البيئة. وبعد إجراء التحقيقات الأولية، ورغم نفي إدارة المطعم أي صلة لها بهذا الشخص، تبيَّن أن المشتبه به فعلًا يعمل في المطعم، وتم العثور على ملابسه الشخصية ومتعلقاته التي كان يرتديها في الفيديو المتداول داخل إحدى الغرف الملحقة بالمطعم.

وقد تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على مرتكب الواقعة"، وضبطه وتم التحفظ عليه حتى يتم تقديمه للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

على إثر ذلك، وجه  المحافظ بتشكيل لجنة مكبرة لفحص موقف المطعم والكافيه المتورطين في هذه الواقعة، وذلك وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لتلك المنشآت، وتقييم مدى التزام إدارة المطعم بالتعليمات والإجراءات البيئية. تتضمن اللجنة ممثلين عن القوى العاملة، والحماية المدنية، ومديرية الصحة، ومديرية التموين، وغيرها من الجهات الإدارية ذات الصلة.

ويأتي هذا التحرك لضمان سلامة المواطنين والسياح القادمين إلى المحافظة، وللحد من حدوث أي أضرار جسدية أو نفسية للأفراد، ولضمان ترسيخ ثقافة الالتزام بالقوانين والقيم البيئية في المجتمع.

البحر الأحمر الغردقة الفيديو المتداول اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى جهاز شؤون البيئة

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