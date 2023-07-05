شيف يثير جدلا بطهيه تمساحا كاملا في المكسيك.. ومعلقون: مهدد بالسجن

أثار الشيف المكسيكي ريجيو باريليرو حالة من الجدل بعد نشره مقطع فيديو عبر تطبيق “فيسبوك” يوثق فيه طهيه تمساحا كاملا بعد تتبيله في حفلة شواء.

وفقا لما ذكرته صحيفة “الديلي ستار”، اليوم الأربعاء، غلف ريجيو التمساح بمزيج من التوابل ثم وضعه على الشواية وبعد ذلك وضع اللحم المطبوخ في تاكو.

وأوضح الشيف في مقطع فيديو: “هذا التمساح ليس في خطر، إنه يأتي من تاباسكو، ولحومه للاستهلاك الآدمي"، لافتا: “في أجزاء كثيرة من المكسيك وأجزاء أخرى من الولايات المتحدة يعد تناول التمساح شائعا جدا سواء كان مقليا أو مدخنا”.

وأضاف الشيف المكسيكي في حديثه عن لحم التمساح: “كما ترون، يحتوي على لحم أبيض طري جدا، وهو ما يذكرني بقوام شرائح السمك، طعمها مثل الدجاج، لكن بقوام مختلف، صنعت بعض سندويشات التاكو لتجربتها، وأغلقت الباقي بالشواية”.

تعليقات متعددة

كانت من أبرز التعليقات على تصرف الشيف المكسيكي في حالة صدمة وغضب، قال شخص: “الزواحف ليست صالحة للأكل بغض النظر عن الحجج التي قدمتها”، وأضاف آخر: "ما زال زاحفا"، ووادعى ثالث أنه بموجب المادة 420 من قانون العقوبات الفيدرالي في المكسيك: "أي شخص يهدد التنوع البيولوجي ويقتل تمساحا يمكن أن يواجه عقوبة بالسجن لمدة تسع سنوات".

وتابع المعلق: "ينطبق القانون على الأشخاص الذين "يصطادون أو يحولون أو يجمعون أو ينقلون أو يتلفون عددا من الأنواع المائية بطريقة غير مشروعة.

وواصل آخر: “في الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي كاد تمساح موريليت أن ينقرض بسبب الصيد واسع النطاق لجلده الثمين، لكن أصبح الآن غير قانوني لاصطياد هذه الحيوانات وقد تعافت الأنواع بشكل مطرد”.