قصة حب وقبلات.. رئيس بلدية في المكسيك يتزوج من أنثى تمساح |شاهد

تزوج رئيس بلدية مدينة في المكسيك من أنثى تمساح كيامن، وسط طقس تقليدي للزواج وهتافات ورقصات وقبلات ترمز إلى أطيب الأمنيات.

وأعلن فيكتور هوجو سوسا، رئيس بلدية سان بيدرو هواميلولا، عن حبه للتمساح العروس وتحمل اسم أليسيا أدريانا.

وقال سوسا: "أوافق على تحمّل هذه المسؤولية لأننا نحب بعضنا، وهذا ما يهمّ، فلا يمكن أن يحصل زواج في حال لم نكن نحب بعضنا"، مضيفاً أوافق على الزواج من الأميرة.

وتُقام مثل هذه الاحتفالات بالزواج بين رجل وأنثى تمساح من نوع كيامن في المدينة منذ أكثر من 230 عاما، احتفاءً بهذا اليوم الذي تتّحد فيه مجموعتان عرقيتان في المنطقة هما هوافيس وشونتاليس، بفضل الزواج.

وبحسب التقاليد السائد في البلدة المكسيكية، تنتهي الخلافات بين المدينتين بزواج الملك شونتال الذي مثّله في هذا الاحتفال رئيس البلدية، والأميرة هواف من سان ماتيو ديل مار، التي مثلتها أنثى التمساح.

وأكد الكاتب المكسيكي، خايمي زاراتي، أن هذا الزواج يتيح التواصل مع أمنا الأرض، والدعوة لأن تُمطر وتُنبت البذور ويتحقق السلام والتعايش بين أفراد مجموعة شونتال.

وقبل حفل الزفاف، تُنقل أدريانا من منزل إلى آخر مرتدية تنورة خضراء ولباس ويبيل التقليدي باللون الأسود، فيما تضع غطاء رأس مصنوعاً من الشرائط الملونة، حتى يرقص السكان المحليون معها.

ويُغلَق فمها بصورة محكمة لتفادي وقوع أي حادثة، ثم ترتدي أنثى التمساح ثوب زفاف أبيض مع زركشة فضية، وتنقل إلى مبنى البلدية للزواج من الرئيس.

ونقلت "فرانس برس" عن سوسا قوله إن الزفاف يجعلنا سعداء جداً لأننا نحتفل باتحاد ثقافتين، مشيراً إلى سعادة السكان.

وبعد حفل الزفاف، يرقص رئيس البلدية مع زوجته التمساح على إيقاع الموسيقى التقليدية للمدينة، وتنتهي الرقصة بقبلة ترسّخ الزواج بين الملك والأميرة.