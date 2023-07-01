الإفراج عن 16 شرطيا بعد اختطافهم في المكسيك

أعلن حاكم ولاية تشياباس الجنوبية روتيليو إسكاندون الإفراج عن 16 من موظفي الشرطة المكسيكية اختطفوا منذ الثلاثاء الماضي.

وقال الحاكم على تويتر: "أريد أن أعلن لأهالي تشياباس والمكسيك أن الزملاء الـ16 الذين اختطِفوا، قد أُفرج عنهم بعد ظهر اليوم".

وبثت قنوات تلفزيونية محلية على الهواء مباشرة لقاء المفرج عنهم وعائلاتهم.

وشكر إسكاندون على تويتر الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور والجيش المكسيكي والبحرية والحرس الوطني والمدعين العامين والشرطة على تعاونهم، دون أن يعطي مزيداً من التفاصيل.

وشارك نحو ألف من عناصر أمن الولاية وقوات الأمن الفيدرالية منذ الأربعاء الماضي، في عمليات إنقاذ الأفراد الذين اختطِفوا في أوكوزوكووتلا عندما كانوا في حافلة تقلهم بعد انتهاء عملهم.

وازدادت المواجهات مؤخراً بين المجرمين وعناصر إنفاذ القانون في أوكوزوكووتلا، علماً بأن المنطقة تعد نقطة عبور معروفة للمهاجرين وتجار المخدرات.