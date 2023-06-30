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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

في منتصف الليل.. تمساح يتسلل إلى منزل عائلة أمريكية| صور

تمساح يتسلل إلى منزل
تمساح يتسلل إلى منزل عائلة بأمريكا

بينما هما نائمان في منتصف الليل، أصيب زوجان بصدمة شديدة عندما اكتشفا حيوانا غير متوقع تسلل إلى منزلهما إثر سماعهما صوت نباح الكلب. 

خرج الزوج دون شولز مرتديا ملابسه الداخلية وفي يده سلاحا للتحقق من سبب الضوضاء في منزله في نيو إيبيريا بولاية لويزيانا بالولايات المتحدة الأمريكية.

وفقا لما ذكرته صحيفة “الديلي ستار”، اليوم الجمعة، صدم الزوج عندما وجد قدمه على بعد 12 بوصة فقط من فكي التمساح الذي يبلغ طوله 5 أقدام. 

النجدة والسبب 

اتصل الزوج على الفور بالسلطات المختصة التي تمكنت من القبض على التمساح مبينة أنه تسلل إلى المنزل من خلال باب الكلب. 

وقال خبير الحياة البرية إنه نظرا لأن الجو كان شديد الحرارة خلال الأسبوعين الماضيين فقد شعر التمساح بالهواء البارد يتسرب من حول باب الكلب وتبعه إلى المنزل.

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تمساح يتسلل إلى منزل عائلة بأمريكا
تمساح يتسلل إلى منزل عائلة بأمريكا

 

تمساح يتسلل إلى منزل عائلة بأمريكا

 

 

 

نباح الكلب ولاية لويزيانا التمساح الأمريكية الولايات المتحدة

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