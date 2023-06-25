فيديو مروع ..صياد يرمي صنارته ليفأجا بتمساح يجري ورائه بأمريكا

وثق مقطع فيديو لحظات مروعة يخرج فيها تمساح من المياه بشكل مفاجىء بينما يرمي صياد صناره في بركة بولاية كارولاينا الجنوبية، الولايات المتحدة الامريكية.

وفقا لما ذكرته صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، فقد التقط مقطع الفيديو الصادم سائح يدعي “ميكا كيمبرلين” كان يزور حوض بناء السفن في جزيرة هيلتون هيد مع عائلته.

لحسن الحظ، تمكن الصياد من الهروب من وجه التمساح قبل أن يصيبه بأي أذي، كما شوهد التمساح بعد لحظات وهو يدخل البركة من جديد.

هجوم تمساح

وقال مورجان هارت ، منسق مشروع التمساح في إدارة الموارد الطبيعية في ساوث كارولينا، لوسائ إعلا إنه من المحتمل أن التمساح ربط البشر الذين كانوا بالقرب من البركة بالطعام.

وحث خبير الحياة البرية الناس على الابتعاد دائما عن مسافة بينهم إذا كانوا يصطادون في بركة معروفة بإن بها تمساح، مضيفا: “إذا رأيت تمساح يقترب منك يجب عليك الابتعاد عنه على الفور".