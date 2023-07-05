الوضع شائك.. مسؤول بالمخابرات الأمريكية يحذر أوكرانيا من ضرب الأراضي الروسي

قال مسؤول بـ المخابرات الأمريكية لمجلة نيوزويك، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة تخشى من عواقب الهجمات التخريبية داخل الأراضي الروسية، لافتا إلى أن واشنطن لا تشجع مثل هذه الأعمال.

وأضاف المسؤول المخابراتي في تقرير مجلة نيوزويك، أن ما يحدث خارج ساحة المعركة في أوكرانيا هو الأهم الآن، مشيرا إلى أن نشر أسلحة نووية في بيلاروسيا جعل الوضع شائكا للغاية.

وأشار إلى أن موقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صعب وخطر استخدامه للسلاح النووي قائم.

وعلى جانب آخر، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، إن الولايات المتحدة ليس لديها معلومات تشير إلى خطط روسيا لاستخدام أسلحة نووية في أوكرانيا.

وقال كيربي: "نحن نراقب الوضع عن كثب، ولا نرى أدلة على أن بوتين كان ينوي استخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا أو في أي مكان آخر".

وفي وقت سابق، وصف وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن، والرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، حول التهديد النووي المزعوم من الجانب الروسي بأنه "تيار مضطرب من الوعي".