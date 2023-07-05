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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

نشرة الحوادث| الطفل زياد مات.. البحث عن قاتل عجوز البحيرة.. الميراث يدفع مواطنا لقتل شقيقه..9 يوليو الفصل في عيد الأب

صدى البلد

نشر قسم الحوادث بصدى البلد عددا من الأخبار الهامة علي مدار اليوم منها.. 

وفاة الطفل زياد ضحية حادث تصادم سيارة بشبين القناطر 

أعلنت أسرة الطفل زياد ناصر جوده، والذى أصيب جراء حادث تصادم سيارة به أثناء تواجده بسايبر بقرية كفر شبين التابعة لمدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية ، وفاته اليوم وسيتم تشييع الجثمان اليوم بمسقط رأسه.


 

https://www.elbalad.news/5833452

الأجهزة الأمنية تبحث عن قاتل عجوز البحيرة 

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، برئاسة اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، جهودها لسرعة كشف لغز جثة سيدة مسنة تم العثور عليها داخل منزلها وبها آثار اعتداء بآلة حادة بقرية المسين التابعة لمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة.

https://www.elbalad.news/5833401

الميراث يدفع مواطنا لقتل شقيقه بسوهاج

انتهت حياة شاب في نهاية العقد الرابع من العُمر؛ إثر إصابته بطلق ناري بالصدر من الناحية اليمنى، على يدي شقيقه؛ بسببه خلافات بينهما على الميراث، دائرة مركز شرطة سوهاج.

 https://www.elbalad.news/5833172

الحكم في دعوى تخصيص عيد للأب 9يوليو 

عيد الأب هو يوم عالمي تحتفل فيه معظم الدول به إلا أنه لا يوجد في مصر أي اهتمام بهذا اليوم"، ملخص لـ دعوى قضائية أقامها مواطن لإلزام الدولة بتخصيص يوم للاحتفال بعيد الأب.

https://www.elbalad.news/5833181

الحكم في دعوي تخصيص عيد للاب ٩يوليو وفاة الطفل زياد ضحية حادث تصادم سيارة بشبين القناطر

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