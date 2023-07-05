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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الأمن يكثف جهوده لكشف لغز العثور على جثة عجوز داخل منزلها بالبحيرة

العثور على جثة مسنة
العثور على جثة مسنة مقتولة داخل منزلهابالبحيرة

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، برئاسة اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، جهودها لسرعة كشف لغز جثة سيدة مسنة تم العثور عليها داخل منزلها وبها آثار اعتداء بآلة حادة بقرية المسين التابعة لمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة.

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وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الدلنجات المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، وحرر محضر بالواقعة وجارٍ العرض على جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها

البداية عندما تلقى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، إخطارا من العميد عمرو هندى، مأمور مركز شرطة الدلنجات، يفيد بعثور أهالى قرية المسين على جثة سيدة مسنة داخل منزلها بقرية المسين التابعة لذات المركز، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف جهات التحقيق.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، وتم التحفظ على الجثة وانتقل فريق من جهات التحقيق بمركز الدلنجات لمناظرة الجثمانفي مكان الواقعة.

جهود أمنية لكشف لغز العثور على جثة مسنة مقتولة داخل منزلهابالبحيرة 

وعلى الفور قرر مدير أمن البحيرة تشكيل فريق بحث من ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، لسرعة كشف لغز غموض الواقعة وسرعة ضبط مرتكبيها.

وتم تحرير محضر بالواقعة وجارٍ العرض على جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتهاواستخراج تصاريح الدفن.

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