البحيرة..ضبط 4 أطنان مواد كيماوية منتهية الصلاحية خلال حملة تموينية

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر وتحت إشراف محمد عبد العال وكيل المديرية ، مفتاح عبد اللطيف مدير عام الإدارة العامة للتجارةالداخلية بحملة مكبرة بكفر الدوار أسفرت عن ضبط 4 طن مواد كيماوية يتم استخدامها في المبيدات الزراعية والبويات منتهية الصلاحية و تم التحفظ علي الكمية المضبوطه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

جاء ذلك فى إطار جهود محافظة البحيرة لتكثيف الحملات التموينية والضربات لمافيا الإستيلاء على الدعم والسوق السوداء ومتابعة الأسواق والمخابز والمحال التجارية والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.