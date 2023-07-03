البحيرة.. ارتفاع معدلات توريد القمح المحلى إلى 397 ألف طن بـ 38 شونة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة أن الدولة لا تدخر جهداً للإهتمام بالمزارعين، كما أن هناك تزايد مستمر في كميات القمح الموردة، خاصة بعد انتهاء عمليات الحصاد بمختلف المراكز والقرى.

و استمرار استقبال الشون والصوامع لمحصول القمح لموسم حصاد 2023، حيث تم توريد 397 ألف طن حتى صباح اليوم ، وذلك من خلال 38 موقعاً تخزينياً تم تجهيزها ضمن استعدادات المحافظة، لاستيعاب كافة الطاقة الإنتاجية من محصول القمح، والتى بلغت 302415 فدان بنطاق المحافظة هذا العام.

وأشارت نائب المحافظ إلى ضرورة الالتزام بكافة القواعد المنظمة للتوريد سعيا ً لتحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول القمح الاستراتيجي، ووجهت مديرية التموين بالتنسيق مع الجهات الأمنية بتكثيف الحملات وتطبيق القرارات الخاصة بالتوريد وفقا للضوابط المقررة .