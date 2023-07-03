تقديم خدمات طبية بمختلف التخصصات خلال قافلة بالبحيرة

نظمت وحدة السكان بالمحافظة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات ومؤسسة راعي مصر، قافلة طبية بقرية جاد التابعه لقرية طيبة ضمت مختلف التخصصات منها الباطنة والأطفال والأسنان والرمد والعظام والجلدية والتحاليل مع صرف العلاج وعمل نظارات حيث تم الكشف علي عدد 250 مواطن و عمل عدد 65 نظاره طبية باسعار مخفضة.

استمرارا لجهود محافظة البحيرة لتكثيف القوافل الطبية والسكانية، خاصة بالمناطق النائية والمحرومة للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومحدودي الدخل، بالإضافة لنشر الوعي بالقضية السكانية.