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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تقديم خدمات طبية بمختلف التخصصات خلال قافلة بالبحيرة

قوافل طبية بالبحيرة
قوافل طبية بالبحيرة

 نظمت وحدة السكان بالمحافظة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات ومؤسسة راعي مصر، قافلة طبية بقرية جاد التابعه لقرية طيبة ضمت مختلف التخصصات منها الباطنة والأطفال والأسنان والرمد والعظام والجلدية  والتحاليل مع صرف العلاج وعمل نظارات حيث تم الكشف علي عدد  250 مواطن و عمل عدد 65 نظاره طبية باسعار مخفضة.

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استمرارا لجهود محافظة البحيرة لتكثيف القوافل الطبية والسكانية، خاصة بالمناطق النائية والمحرومة للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومحدودي الدخل، بالإضافة لنشر الوعي بالقضية السكانية.

البحيرة القوافل الطبية القضية السكانية الوحده المحلية تكثيف القوافل الطبية والسكانية قافلة طبية قضية السكان

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