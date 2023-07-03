البحيرة.. ضبط 238 بطاقة تموينية تم تجميعها لتحقيق ربح غير مشروع

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدى الخضر وتحت إشراف مفتاح عبداللطيف مدير عام التجارة الداخلية و سمير البلكيمى مدير الرقابة التموينية بتنفيذ عدة حملات تموينية على المخابز والأسواق بمراكز كفر الدوار ودمنهور وحوش عيسى وإدكو و كوم حمادة وشبراخيت.

تم ضبط 8 مخابز بمركز كفرالدوار لإنتاجهم خبز ناقص الوزن و 5 مخابز لإنتاجهم خبز غير مطابق للمواصفات القانونية المقررة كما تم تحرير 6 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل بالمخبز وعدم نظافة أدوات العجين بالمخبز.

وتمكنت الحملات بمركز دمنهور من ضبط 3 مخابز قاموا بانتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 24 جرام وجارى تطبيق لائحة الجزاءات عليهم و 238 بطاقه تموينية تم تجميعهم بهدف تحقيق كسب غير مشروع بالإضافة الى 2500 رغيف بلدى مدعم قام أحد الأشخاص بتجميعهم بغرض البيع بالسوق السوداء.

وتم تحرير 4 محاضر لمخابز بلدية لتصرفهم فى 56 شيكارة دقيق بلدى مدعم لتحقيق ربح غير مشروع بالإضافة الى 30 مخالفة إنتاج خبز ناقص الوزن و 4 محاضر لعدم وجود سجل زيارات بالمخبز وقت المرور.

وفي حملات مماثلة بمركزى حوش عيسى وإدكو تم ضبط 13مخبز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن ومخبز قام بتجميع 9 شكائر دقيق بلدى مدعم و 5 مخابز لإنتاجهم خبز غير مطابق للمواصفات كما تم تحرير محضرين عدم إعلان عن مواعيد التشغيل وعدم نظافه أدوات العجين.

وفي مركزى كوم حمادة وشبراخيت تم ضبط 35 شيكارة دقيق بلدى مدعم تم تجميعهم بغرض تحقيق ربح غير مشروع و8 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن ومخبزين لانتاجهم خبز غير مطابق للمواصفات و آخر لعدم نظافة أدوات العجين وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.