البحيرة تشهد حملات مكبرة لإزالة القمامة والإشغالات

شنت محافظة البحيرة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية، حملات مكبرة لإزالة القمامة والمخلفات والإشغالات من الطرق الرئيسية والفرعية بمختلف المراكز والمدن عقب إجازة عيد الأضحى المبارك، وذلك لإضفاء مظهر جمالى لائق للمحافظة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

حيث تمكنت تلك الحملات من رفع 440 طن قمامة بنطاق الوحدات المحلية بمراكز المحمودية و بدر و شبراخيت وابوحمص ، كما يتم بصفة دورية ومستمرة رفع ونقل القمامة والمخلفات إلى مصانع تدوير القمامة بالمحافظة بشكل يومى للقضاء على المقالب العشوائية ولخلق بيئة صحية نظيفة.

وفي ذات السياق قامت الوحدة المحليه بمركز ومدينة إيتاي البارود بمتابعة أعمال رى الأشجار المنزرعه ضمن مبادرة 100 مليون شجرة و أعمال التطوير الجارية بالمدينة.

وبمركز ومدينه رشيد تم متابعة أعمال رى الحدائق ونظافة وتقليم الأشجار وقص سعف النخيل للإرتقاء بالمظهر العام بمدخل المدينة.

كما قامت الوحدات المحلية بمركزي رشيد والدلنجات بحملات رفع الإشغالات لتحقيق السيولة المرورية الحركة المرورية وحركة المواطنين و تم رفع 178 حالة إشغال طريق مخالف ومتنوع ما بين ثابت ومتحرك.

ووجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة رؤساء الوحدات المحلية والوحدات القروية باستمرار وتكثيف حملات النظافة والتجميل و رفع تراكمات القمامة من الشوارع اولاً بأول ، فضلا عن رفع الاشغالات المخالفة وتمهيد وتسوية الطرق الداخلية ، بالإضافة إلى تطهير الترع والمصارف حفاظاً على بيئة صحية نظيفة خالية من الأمراض والأوبئه .