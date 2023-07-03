إزالة 5 حالات تعد على مساحة 370 م2 بنطاق 4 مراكز بالبحيرة

نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز محافظة البحيرة، 5 قرارات إزالة وإيقاف أعمال مخالفة على مساحة 370 م بنطاق 4 مراكز عبارة عن إزالة حالتي تعد بمساحة 200 م2 عبارة عن فك شدات خشبيه بكفر الدوار.

كما تم إزالة حالة تعد بمساحة 70 م2 عبارة عن فك شده خشبيه إستعداد لعمل سملات خرسانيه بنطاق قرية كوم النصر بالمحمودية، وحالة تعدى على الأراضي الزراعية بمساحة 60 م2 عبارة عن مبني بالطوب الأبيض بقرية الحمراء بوادي النطرون و حالة تعدي بمساحة 40 م2 عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض والأسمنت بنطاق قرية أرمانيا بايتاي البارود.

يذكر أن فرق المتغيرات المكانية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية لرصد كافة أعمال البناء المخالف ومحاولات استغلال البعض فترة الأجازات الرسمية حيث سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف والتى قد تصل عقوبتها إلى الحبس.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة برفع درجة الإستعداد وإزالة كافة التعديات على الفور وخاصةً خلال فترة العطلات والأجازات الرسمية والإلتزام بالقانون وعدم البناء المخالف نهائياً وخاصةً على الأراضي الزراعية، والضرب بيد من حديد والتصدي بمنتهى القوة لأي مخالفة بناء وإزالتها على الفور واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف وذلك حفاظاً على الرقعة الزراعية وحق الدولة والشعب.