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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع شاب غرقا أثناء الاستحمام بنهر النيل فرع رشيد بالبحيرة

غرق شاب في البحيرة
غرق شاب في البحيرة ح

لقى شاب مصرعه غرقاً أثناء الاستحمام بنهر النيل فرع رشيد بقرية شابور التابعة لمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كوم حمادة العام وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

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غرق شاب في البحيرة 

تلقى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة إخطاراً من مأمور مركز شرطة كوم حمادة يفيد استقبال المستشفى جثة شاب إثر غرقه أثناء الاستحمام بنهر النيل فرع رشيد بنطاق دائرة شرطة المركز، وحفظت الجثة تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة.

تحديد هوية المتوفي 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الغرق وجرى الدفع بعدد من قوات الإنقاذ النهري وانُتشلت الجثة وتبين أنها لشاب يدعى" محمد سامي الوجيه"، 22 سنة، مقيم منطقة الجزيرة بقرية شابور.

وحفظت الجثة تحت تصرف النيابة العامة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كوم حمادة العام وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث.

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