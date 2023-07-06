منافسات شرسة بتصفيات القاهرة في برنامج "الفرصة مع لميس الحديدي"

شهدت الحلقة الأخيرة من مرحلة التصفيات في برنامج الفرصة مع لميس الحديدي منافسات قوية وسط إقبال لافت من شركات العاصمة بعد جولات مكوكية لفريق برنامج الفرصة بدات من الاسكندرية ومرت على المنصورة في المحطة الثانية وإستقبلت شركات الدلتا ثم المنيا التي شهدت تدفق كبير في الافكار والمشروعات القادمة من الصعيد والتي لاقت إستحسان وإنبهار من لجنة التحكيم بسبب تطور أداء الشركات الناشئة في صعيد مصر .



المحطة الرابعة في مرحلة التصفيات كانت الأصعب وسط إقبال ضخم غير مسبوق من الشركات المتسابقة من العاصمة الامر الذي شكل ضغطاً كبيراً على لجنة تحكيم التصفيات لاختيار الشركات ما بين أفكار خلاقة وواعدة لا زالت في طور التشكل والبلورة وتحتاج لفسحة من الوقت للتعبير عن نفسها إستثمارياً تحتاج لفرصة ثانية في الموسم القادم فرضت أخرى نفسها على لجنة التحكيم .



مشروع " فلاش " هو تطبيق يعالج مشكلة دفع حساب الديلفري عبر "الموبايل" أسسه شاب أمريكي وفتاة مصرية حيث أن معظم مدفوعات "الديلفري" تتم عبر ألية الكاش دون وجود ألية فعالة للدفع الالكتروني وهي مشكلة قد تصطدم مع جاهزية العميل للدفع حال وصول المندوب في أي وقت إن كان لايحمل نقوداً للدفع دخل المنزل

" إيريك "مصمم المشروع قال أن الفكرة خامرته أثناء الاقامة في دبي وإختلاطه بالمصريين وجنسيات عربية مختلفة وأنه رصد أن منطقة الشرق اتلاوسط بها فرص واعدة وتحديات كثيرة في نفس الوقت وان التوقيت مناسب لميلاد المشروع "



وشرحت مؤسسة المشروع الفكرة أمام لجنة التحكيم وقالت أن الفكرة ولدت من رحم أزمة توسع الشراء الالكتروني والذي يتنامى يوماً بعد يوم لكنه في ذات الوقت لايشهد نمواً يتزامن معه فيما يخص أليات الدفع ومن ثم ولدت فكرة التطبيق والذي يعمل عبر التعاقد مع الشركات التي تعتمد على البيع الالكتروني من خلال تطبيق " فلاش "

واصلت : العميل عليه فقط ان يكون لديه التطبيق وعبر " كيو ار كود ط يتم خصم قيمة الفاتورة من بطاقة العميل الائتمانية وفي حال عدم وجود التطبيق الذي يتم تحميل عبر " جوجل بلاي " أو " اب ستور " يتم التعامل بنفس الالية عبر اللينك المباشر

وحازت الفكرة رغم أنها لازالت في البداية على إعجاب لجنة تحكيم التصفيات في برنامج الفرصة وحصدت تصويتا بالحصول على " الفرصة " لمواصلة تنافس في المرحلة اللاحقة ورأت اللجنة ان المشكلة التي يعالجها التطبيق الجميع يعاني منها وأن السوق يحتاج ومتعطش لمثل هذه الافكار .

" ريستي " فكرة لثلاثة شباب واعدين لاتتجاوز أعمارهم 25 عاماً والتي عرضت الفكرة أمام لجنة تحكيم برنامج الفرصة. والتي تعتمد على فكرة تمكين البائعين من الاستفادة وإرسال الايصالات للعملاء عبر رقم الهاتف ودون طباعة إيصالات بالالاف يومياً ولا يتم الاستفادة منها .

أكد مؤسس شركة " ريسيتي " اثناء عرض الفكرة امام لجنة التحكيم بدلا أنه من أن يقوم بدلاً من أن يقوم التاجر بمنح العملاء فاتورة يمكن إرسالها عبر الهاتف قائلاً : "، ممكن يبعتها علي الموبيل، في ملايين من الإيصالات بتترمي كل يوم، والفكرة، منصة تساعد البائعين علي ارسال إيصالات إلكترونية تساعد المستخدمين علي استلامها والاستفادة منها".

واصل مؤسس الش : مش محتاج تنزل تطبيق على الموبايل من متجر بلاس ستور ولكن عبر لينك منعاً لازدحام ذاكرة الهاتف بكثيرة التطبيقات

حازت الفكرة على إجاب لجنة التحكيم بإعتبارها حلاً لمشكلة قائمة بالفعل والاكثر من ذلك أنها لاتحتاج لتحميل تطبيق على الموبايل

اللافت للنظر أن مشروع: ريستي "عمره ثلاثة اسابيع فقط ورغم ذلك قررت لجنة التحكيم منحه " الفرصة " لمواصلة التسابق والمنافسة .

من جهة أخرى حازت شركة " قطون دون " على إعجاب لجنة التحكيم وحصدت ثلاثة اصوات بحصولها على كارت " الفرصة " لمواصلة التسابق في المراحل اللاحقة حيث شركة قطون دون، من القاهرة،"

عرضت المتسابقة هايدي الجندي، مؤسسة شركة قطون دون، من القاهرة، مشروعها الاستثماري أمام لجنة تحكيم برنامج الفرصة.

وقالت: "لما روحت زيارة لمصنع الغزل والنسيج في كفر الدوار في زيارة مع المدرسة، وكان في عامل كان بيشرح ولما كبرت الفكرة كانت مأثرة فيا، وحسيت إني لازم أبقي صوت الناس دي وصناعة القطن متتقفلش في مصر".

و"عندنا خطة طموحة نعرض منتجات القطن في كل مكان، وبيعنا منتجات لـ25 عميلا بـ20 ألف دولار، والربحية بنسبة 25%".

وعلقت لجنة التحكيم: "الشركة حجمها صغير، بس برنامج الفرصة هيديك فرصة عشان تسوقي للقطن المصري، وحابب أشوف التغير فهديكي فرصة عشان تكملي".

تتشكل لجنة تحكيم " التصفيات " من خبراء الاستثمار في الشركات الناشئة وهم حسن منسي مدير مشروعات التنمية، محمد علاء الدين المدير الإقليمي في صندوق جلوبال، سارة عنان خبيرة الاستثمار في فانشر سوق في مصر، محمد الدلال، الرئيس التنفيذ لقمة تكني أكبر فاعلية ريادة أعمال في الشرق الأوسط، ومحمد حمزة خبير إطلاق شركات ناشئة.

ومن المنتظر أن تكون هناك لجنة تحكيم أخرى في التصفيات النهائية وقالت الاعلامية لميس الحديدي أن لجنة التحكيم أقوى في المرحلة التسابقية .



جدير بالذكر أن التسابق يتم في البرنامج على مرحلتين بلجنتين تحكيم مختلفتين، المرحلة الأولى وهي مرحلة التصفيات الأولية وهي المرحلة التي سيشاهد فيها الجمهور مئات من مؤسسي الشركات الناشئة يواجهون لجنة تحكيم التصفيات والتي ستعطيهم إما "فرصة" فيعبروا للمرحلة التالية أو تقول لهم "فرصة تانية" وهذا يعني أنهم سيغادرون المسابقة حتى يطوروا من مشروعاتهم ويمكنهم العودة مرة أخرى في الموسم التالي.

المرحلة الأولى وهي مرحلة التصفيات الأولية وهي المرحلة التي سيشاهد فيها الجمهور مئات من مؤسسي الشركات الناشئة يواجهون لجنة تحكيم التصفيات التي تعطيهم إما فرصة فيعبروا للمرحلة التالية أو تقول لهم فرصة تانية، وهذا يعني أنهم سيغادرون المسابقة حتى يطوروا من مشروعاتهم ويمكنهم العودة مرة أخرى في الموسم التالي.



تنتهي المرحلة الأولى باختيار أقوى 30 شركة ناشئة، منها 5 شركات وصلت مباشرة بالفرصة الذهبية، أما المرحلة التالية هي مرحلة الحلقات التسابقية في الأستوديو، التي تديرها لميس الحديدي وسيتسابق فيها كل حلقة 3 مشروعات أمام لجنة تحكيم مختلفة سيتم الإعلان عن أعضائها قريبًا.



الفرصة مع لميس الحديدي، أكبر مسابقة تليفزيونية للشركات الناشئة على الشاشات العربية ويذاع كل أربعاء في تمام التاسعة على شاشة " ON".



