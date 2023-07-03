برنامج الفرصة مع لميس الحديدي يواصل التصفيات في المحطة الرابعة بالقاهرة

أعلنت الإعلامية لميس الحديدي أن تصفيات برنامج " الفرصة مع لميس الحديدي " ستتواصل الأربعاء القادم في المحطة الرابعة في القاهرة بعد جولة الإسكندرية والمنصورة والتي شهدت تصفيات محافظات الدلتا والإسكندرية ومطروح والمنيا والتي شهدت تصفيات مشروعات الصعيد قائلة : " رحنا الإسكندرية والمنصورة والمنيا ثم القاهرة في المحطة الرابعة من التصفيات ".



وأبدت الحديدي إعجابها بتزايد أعداد الشركات الناشئة التي ينتمي مؤسسوها للجامعات كطلاب قائلة : " الفرصة السنة دي انبهرنا بمؤسسي الشركات الناشئة الذين لازالوا طلاب في الجامعات مش بس طلب معظمهم متفوقين ".



وتابعت عبر برنامجها " كلمة أخيرة " الذي تقدمه على شاشة ON:" قصص ملهاش حصر في هذا الصدد خاصة أن العالم ودول كتيرة بتكون الجامعات هي المركز والحاضنات الرئيسية ومنشأ الشركات الناشئة مثل مشروع " جوجل " كمشروع بحثي وكذا مارك في مشروع " الفيسبوك في هارفرد والذي بدأ كمنصة طلابية وكذا تطبيق " سناب " كانت مشروعات بحثية في جامعة "ستانفورد" لمؤسسها إيفان شبيجل

جدير بالذكر أن التسابق يتم في البرنامج على مرحلتين بلجنتين تحكيم مختلفتين، المرحلة الأولى وهي مرحلة التصفيات الأولية وهي المرحلة التي سيشاهد فيها الجمهور مئات من مؤسسي الشركات الناشئة يواجهون لجنة تحكيم التصفيات والتي ستعطيهم إما "فرصة" فيعبروا للمرحلة التالية أو تقول لهم "فرصة تانية" وهذا يعني أنهم سيغادرون المسابقة حتى يطوروا من مشروعاتهم ويمكنهم العودة مرة أخرى في الموسم التالي.



المرحلة الأولى وهي مرحلة التصفيات الأولية وهي المرحلة التي سيشاهد فيها الجمهور مئات من مؤسسي الشركات الناشئة يواجهون لجنة تحكيم التصفيات التي تعطيهم إما فرصة فيعبروا للمرحلة التالية أو تقول لهم فرصة تانية، وهذا يعني أنهم سيغادرون المسابقة حتى يطوروا من مشروعاتهم ويمكنهم العودة مرة أخرى في الموسم التالي.



تنتهي المرحلة الأولى باختيار أقوى 30 شركة ناشئة، منها 5 شركات وصلت مباشرة بالفرصة الذهبية، أما المرحلة التالية هي مرحلة الحلقات التسابقية في الأستوديو، التي تديرها لميس الحديدي وسيتسابق فيها كل حلقة 3 مشروعات أمام لجنة تحكيم مختلفة سيتم الإعلان عن أعضائها قريبًا.

أكبر مسابقة تليفزيونية للشركات الناشئة على الشاشات العربية

الفرصة مع لميس الحديدي، أكبر مسابقة تليفزيونية للشركات الناشئة على الشاشات العربية ويذاع كل أربعاء في تمام التاسعة على شاشة " ON".